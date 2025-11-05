José Ángel, urólogo, advierte del cáncer de próstata: “Tiene una incidencia en España de más de 27.000 nuevos casos al año”

Las claves nuevo Generado con IA El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente entre los hombres en España, con una incidencia anual de más de 27.000 nuevos casos y afecta a uno de cada cuatro varones a lo largo de su vida. La detección precoz es clave para la curación del cáncer de próstata, ya que suele ser una enfermedad silente sin síntomas iniciales, por lo que se recomienda realizar revisiones urológicas periódicas a partir de los 50 años. La biopsia de próstata por fusión de imagen (resonancia magnética y ecografía transrectal) permite diagnosticar hasta un 30% más de cánceres agresivos que la biopsia clásica. El cáncer de testículo es poco frecuente pero el más común entre hombres de 15 a 35 años; si se detecta y trata a tiempo, la tasa de mortalidad baja al 5% gracias a los avances en diagnóstico y tratamiento.

El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente entre los hombres. Tal es su incidencia que uno de cada cuatro hombres (un 25%) padecerá cáncer de próstata alguna vez en su vida en España, con una incidencia en el país de más de 27.000 nuevos casos cada año.

Cada año, la sociedad se dedica el mes de noviembre al movimiento conocido como 'Movember', con el objetivo de concienciar sobre la salud masculina, apoyando proyectos centrados en el cáncer de próstata, en el cáncer de testículos, en la depresión y en el suicidio.

Entre estas patologías masculinas, "el cáncer de próstata es el más habitual en hombres y el tercero más mortal", ha destacado el doctor José Ángel Gómez Pascual, jefe de Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Málaga.

Por su parte, el cáncer testicular es muy poco frecuente, aunque dejado a su evolución natural, lleva a la muerte al 85% de los enfermos en el curso de 2 a 5 años, según ha precisado este experto en un comunicado.

Por eso, insiste en que es imprescindible hacer énfasis en la importancia de la prevención y en la necesidad de revisiones periódicas a partir de los 50 años.

"El cáncer de próstata es una enfermedad silente, que cursa sin síntomas en la mayoría de los casos, pero que también tiene una alta tasa de curación si se detecta a tiempo y se diagnostica rápidamente”, según el experto.

Por ello, hace hincapié en la importancia de “recurrir a los últimos avances tecnológicos para el mejor diagnóstico de la enfermedad, como es el caso de la biopsia de próstata por fusión”.

Precisamente, emplean la biopsia de próstata por fusión de imagen mediante resonancia magnética y ecografía transrectal, lo que permite biopsia con exactitud el tejido exacto en el que se presuponen células cancerígenas.

Además, ha incidido en que, "de todas las herramientas diagnósticas disponibles, la biopsia por fusión es la que arroja la información más definitiva, tanto es así que permite diagnosticar un 30% más de cánceres agresivos, que hubieran pasado desapercibidos por la biopsia clásica".

Cáncer de testículo

El cáncer de testículo es un tumor poco frecuente, representando entre el 1% y el 2% de todas las neoplasias en varones, pero es el más común entre hombres de 15 a 35 años, según especifica el jefe del Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Málaga.

La población más afectada es la comprendida entre los 20 a 40 años; y, de hecho, se ha observado un aumento en su incidencia en los últimos 40 años. El problema es que, dejado a su evolución natural, lleva a la muerte al 85% de los enfermos en el curso de 2 a 5 años.

"Si lo tratamos adecuadamente, hoy día es uno de los tumores malignos con menos mortalidad (5%), y ello se debe a la mejora de los métodos diagnósticos y a un tratamiento más eficaz", ha insistido este doctor.

En relación con las causas que predisponen al cáncer de testículo, el doctor Gómez Pascual apunta a la criptorquidia, testículo no descendido, ya que ha demostrado tener una "clara relación" de un 6-10%.

Respecto al diagnóstico, ha señalado que suele objetivarse una masa testicular en la exploración física, donde el signo principal es la presencia en casi todos los casos de una masa intraescrotal dura, no dolorosa a la presión, y sin alteraciones del epidídimo, ni el cordón espermático.