Apuesta clave por la investigación con una Unidad de Farmacia en el Civil: costará 826.000 € y ocupará 157 m2

El Hospital Civil de Málaga contará con una nueva Unidad de Farmacia, cuyo objetivo es apostar por la investigación clínica y mejorar la forma de hacer llegar los avances científicos a la población. La ejecución del proyecto ya ha sido licitada y se ubicarán en la planta baja de Pabellón 9 del centro sanitario.

Con un presupuesto de más de 826.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, la iniciativa también tiene como objetivo reforzar la capacidad investigadora del hospital, impulsar la innovación en medicina personalizada y favorecer la transferencia del conocimiento científico hacia la sociedad y al sistema sanitario.

Además, la Fundación para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis), que promueve este proyecto, busca consolidar el papel del centro como referente en investigación biomédica dentro del sistema sanitario andaluz.

Para ello se va a llevar a cabo este proyecto que se va a desarrollar en la planta baja del Pabellón 9 del Hospital Civil de Málaga, una zona en la que existen diversas salas de estar y servicios auxiliares.

En el pliego, consultado por este periódico, se explica que el espacio cuenta con una altura considerable de unos cinco metros libres y una superficie construida de 157 metros cuadrados. Por lo que se podrá ubicar la UTA que dará servicio a la nueva unidad en una entreplanta técnica.

Los trabajos de obra que se realicen requieren la demolición de paramentos e instalaciones. También se llevarán a cabo actuaciones en albañilería, revestimientos e instalaciones (climatización, baja tensión, fontanería, protección contra incendios y telecomunicaciones).

En concreto, el proyecto contempla la ejecución de unas nuevas salas blancas y áreas anexas ubicadas. Para ello se va a demoler el sistema metálico de archivo de documentos, en el interior se destruirá la distribución existente, carpintería, revestimientos e instalaciones.

Por otro lado, se construirá una nueva distribución interior con sus revestimientos correspondientes. Además, se ejecutarán unas nuevas instalaciones y se conectará a redes existentes de electricidad, alumbrado, voz-datos, fontanería, climatización, y protección contra incendios.

El plazo de ejecución del contrato de obras al que se refiere el presente Pliego será de cinco meses, a contar desde el día siguiente de la firma del Acta de Replanteo, y el contrato permanecerá vigente hasta la completa realización por el contratista de la totalidad de las obras previstas.

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto José Manuel López Zarco y está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU.