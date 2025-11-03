La estimulación magnética transcraneal repetitiva, el nuevo tratamiento para la depresión resistente de Vithas Xanit

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Vithas Xanit Internacional incorpora la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) como tratamiento para pacientes con depresión resistente a fármacos, ansiedad, TOC y adicciones. La EMTr se basa en la aplicación de pulsos magnéticos dirigidos a regiones específicas del cerebro, modulando la actividad neuronal y aliviando los síntomas de los trastornos mentales. Este procedimiento es ambulatorio, prácticamente indoloro y presenta mínimos efectos secundarios, siendo una alternativa eficaz y segura para el 30% de pacientes que no responden a tratamientos farmacológicos convencionales. Los especialistas recomiendan combinar la intervención profesional con hábitos de vida saludables, como un buen descanso, alimentación equilibrada, ejercicio y gestión del estrés, para mejorar la salud mental.

“Se estima que 1 de cada 8 personas en el mundo padece algún problema de salud mental, siendo la depresión y la ansiedad los más frecuentes”, apunta la doctora Victoria Fernández Sánchez, miembro de la Unidad de Neuromodulación del Hospital Vithas Xanit Internacional. Por ello, han apostado por la Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva (EMTr) para los pacientes que sufren depresión resistente a fármacos, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), adicciones y otras patologías relacionadas con la salud mental.

Esta técnica innovadora es una "alternativa eficaz y segura” para el 30 % de los pacientes con depresión que no responden de forma adecuada al tratamiento farmacológico, por lo que son diagnosticados con una depresión resistente, según han explicado a través de un comunicado.

En este sentido, la facultativa explica que la técnica consiste en la aplicación de pequeños pulsos magnéticos dirigidos a regiones específicas del cerebro con el objetivo de modular la actividad neuronal y aliviar los síntomas asociados a los trastornos mentales. Se trata de un procedimiento ambulatorio, prácticamente indoloro y con mínimos efectos secundarios.

“La Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva se ha convertido en una herramienta de gran valor en psiquiatría, especialmente en pacientes que no responden a los tratamientos convencionales”, indica el doctor Lafuente, quien manifiesta que “muchos de ellos logran una mejoría significativa tras varias sesiones, recuperando su bienestar y funcionalidad en la vida diaria”.

Los expertos recuerdan que, además de recurrir a tratamientos especializados cuando es necesario, existen hábitos de vida que contribuyen a cuidar la salud mental, como mantener un sueño reparador, seguir una alimentación equilibrada, practicar actividad física regular, fortalecer las relaciones sociales o aprender técnicas de gestión del estrés como la meditación.

“Cuando los síntomas persisten, es fundamental pedir ayuda profesional y no afrontarlos en soledad. La detección y el tratamiento precoz marcan la diferencia”, añade el doctor Lafuente.