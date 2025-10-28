La pediatría y neonatología se unen en un encuentro en Málaga para compartir experiencias clínicas

Las claves nuevo Generado con IA El II Encuentro de Pediatría y Neonatología se celebra en Málaga organizado por Vithas y el Grupo Pries. El evento contará con talleres prácticos de RCP neonatal y ecografía, y sesiones científicas sobre situaciones críticas y diagnóstico neonatal. Durante el encuentro se presentará la Guía Vithas de Sepsis Pediátrica, ofreciendo protocolos actualizados para el tratamiento de la sepsis en niños. La clausura incluirá una ponencia sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la pediatría, a cargo de Francisco Miralles Linares.

El II Encuentro de Pediatría y Neonatología, organizado por el Vithas y el Grupo Pries llega a Málaga. Se celebrará el próximo jueves 6 de noviembre en el Colegio de Médicos de Málaga.

Esta jornada tiene el objetivo de actualizar conocimientos en neonatología y pediatría, compartir experiencias clínicas y fomentar la formación práctica en un entorno multidisciplinar, contando con la participación de expertos de distintos hospitales y profesionales externos.

Así, la jornada será inaugurada por la directora médica de Vithas Xanit Internacional, Bárbara Torres Verdú; la directora médica de Vithas Málaga, Estela Díaz Sánchez; Juan Pérez Rodríguez, cirujano pediátrico y director del Grupo Pries y Enrique Sánchez Martínez, coordinador de Pediatría de Vithas Málaga y Vithas Xanit Internacional.

Por la mañana, de 10.00 a 13.15 horas, se realizarán talleres prácticos en grupos reducidos, con rotación por estaciones de simulación en RCP neonatal y ecografía básica.

La metodología se centra en la simulación clínica de alta fidelidad y el uso de modelos anatómicos, permitiendo a los asistentes adquirir habilidades técnicas esenciales para la atención neonatal y pediátrica, según han indicado en un comunicado.

Sesiones científicas y mesas

Por la tarde, de 15.30 a 20.30 horas, tendrán lugar las sesiones científicas, que incluyen mesas redondas y ponencias sobre situaciones críticas en neonatología, imagen y diagnóstico neonatal, actualizaciones en urgencias pediátricas y cuidados críticos.

Además, durante el encuentro va a tener lugar la presentación oficial de la Guía Vithas de Identificación y Manejo en Urgencias de Sepsis Pediátrica, elaborada por el equipo de expertos de Vithas.

Esta guía, que será presentada por Enrique Sánchez Martínez, jefe del servicio de Pediatría de los hospitales Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, durante la sesión de Actualización en Urgencias Pediátricas y Cuidados Críticos, supone un avance fundamental para la atención urgente de los pacientes pediátricos, ofreciendo protocolos actualizados y herramientas prácticas para el diagnóstico y tratamiento de la sepsis en niños.

"La puesta en común de este recurso en el encuentro permitirá a los asistentes conocer de primera mano sus principales recomendaciones y resolver dudas directamente con sus autores", ha explicado Enrique Sánchez.

El jefe de servicio de Pediatría de los hospitales Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga ha matizado que "queremos que los asistentes se lleven herramientas útiles para afrontar situaciones críticas en neonatología y pediatría, así como las últimas novedades en diagnóstico y tratamiento".

"Además, la presentación de la Guía Vithas de Sepsis Pediátrica supone un avance importante para la atención urgente de los más pequeños. Apostamos por la colaboración multidisciplinar y por incorporar la innovación tecnológica, como la Inteligencia Artificial, en la práctica clínica diaria".

La clausura estará a cargo de Francisco Miralles Linares, jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Vithas Xanit Internacional, que impartirá la ponencia Pediatría en la era digital: aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial, donde se abordarán los retos y oportunidades que ofrece la tecnología en la atención pediátrica actual

El evento contará con la presencia de destacados profesionales como Juan Pérez Rodríguez, quien resaltará los principales hitos de cirugía pediátrica de los últimos años, Lorena Soler, Enrique Sánchez Martínez, Claudia Barros, Kristina Badanicova y María González López, entre otros.