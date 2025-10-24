La Terapia Ocupacional se da a conocer en Andalucía mediante una campaña por la autonomía y la integración

La junta directiva del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía

En la comunidad andaluza muchas personas no pueden realizar tareas cotidianas como vestirse, cocinar o desplazarse con autonomía.

El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía (COPTOAND) ha puesto en marcha una campaña informativa coincidiendo con el Día Mundial de la disciplina que se celebra este 27 de octubre.

El objetivo es acercar a la ciudadanía una profesión que facilita la independencia, la funcionalidad y la participación en la vida diaria de quienes enfrentan limitaciones físicas, mentales o sociales.

Bajo el lema “Terapia Ocupacional: autonomía, funcionalidad, integración”, el mensaje recorre redes y medios mostrando cómo la intervención terapéutica transforma rutinas y devuelve confianza.

“Queremos que esta campaña actúe como un espejo para muchas personas que ni siquiera saben que existe un recurso que puede ayudarles”, explica Ainhoa Timón Mondéjar, decana del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía (COPTOAND). “También queremos que los familiares y las personas cuidadoras entiendan que pueden pedirlo. Que está en su mano”.

La iniciativa se dirige a mayores, pacientes en rehabilitación, menores con diversidad funcional y personas con problemas de salud mental que buscan recuperar habilidades y bienestar.

Desde hospitales, centros educativos o domicilios, los terapeutas ocupacionales trabajan en entornos reales para que cada persona pueda retomar actividades significativas y mejorar su calidad de vida.

Reconocida en España desde 1961 como profesión sanitaria, la Terapia Ocupacional se consolida como un pilar fundamental para la autonomía personal y la integración social.