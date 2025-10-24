Nueva agresión a un sanitario en Málaga: atacan a una enfermera de Urgencias del Hospital Costa del Sol

Concentración en el Hospital Universitario Costa del Sol por la agresión a una enfermera. Junta de Andalucía

Nueva agresión a un sanitario en Málaga. En esta ocasión, la víctima ha sido una enfermera de la unidad de Urgencias del Hospital Universitario Costa del Sol.

El suceso se produjo este pasado jueves, 23 de octubre, mientras la enfermera estaba prestando servicio sanitario a una persona. Ante esta situación el centro sanitario ha mostrado su condena por los hechos.

Así, este viernes han celebrado una concentración en las puertas principales del Hospital Universitario Costa del Sol, del CARE de Mijas y del HAR de Estepona en repulsa ante cualquier tipo de agresión física o verbal y en apoyo a la profesional agredida.

Desde el momento en que se conocieron los hechos, el Hospital ha activado el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Sistema Sanitario Público Andaluz poniendo a disposición de esta profesional todos los recursos necesarios, entre ellos, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, ha indicado la Junta en un comunicado.

La dirección del hospital y centros adscritos han manifestado su rechazo y condena firme de cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal a cualquiera de los profesionales, en cualquiera de sus centros. Además, muestra el apoyo total a los compañeros y compañeras cuando se producen este tipo de situaciones.