Málaga reúne a más de 400 ginecólogos para debatir los retos y los últimos avances en la salud femenina actual

Málaga se ha convertido en el punto de encuentro de alrededor de 420 especialistas de la ginecología. Los profesionales se han reunido para analizar los retos actuales de la práctica clínica y compartir los últimos avances en salud femenina, con la participación de 50 ponentes.

El Congreso Nacional de Ginecología Privada (Ginep) 2025 se ha celebrado esta semana en Málaga durante los días 23 y 24 de octubre.

Esta reunión científica, según ha informado Quirónsalud Málaga en un comunicado, es un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento entre profesionales de la ginecología privada.

En estas jornadas se han estado abordando temas de actualidad relacionados con la salud hormonal, la medicina preventiva, la calidad asistencial y la innovación en el abordaje integral de la mujer.

El encuentro destaca por su enfoque colaborativo y su objetivo de impulsar la actualización científica y el trabajo conjunto entre especialistas dedicados a la salud de la mujer en el ámbito privado.

El acto inaugural ha contado con la participación del doctor Santiago Palacios, presidente de la Reunión Científica; el doctor Rodrigo Orozco, presidente del Comité Organizador y jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga; el doctor Manuel Marcos, presidente de la sección de Asistencia Privada de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO); y el doctor Rafael Ceballos, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Alfonso X El Sabio.

En este sentido, han destacado que el Servicio de Ginecología y Obstetricia de Quirónsalud Málaga está especialmente comprometido con la docencia y la investigación. Puesto que cuenta con un equipo formado por profesionales volcados en esta área.

El equipo está liderado por el doctor Rodrigo Orozco, y junto a él trabajan el doctor Luis Alonso, referente mundial en histeroscopia, y el profesor Juan Luis Alcázar, catedrático de la Universidad de Navarra. Además, el doctor Andrés Carlos López Díaz es coordinador docente del Servicio.

El doctor Rodrigo Orozco y su equipo han impulsado en los últimos años la creación de una Academia de Formación Especializada, en colaboración con los doctores mencionados previamente, conocida como TEC, Training and Education Center in Málaga.

Esta academia, centro de entrenamiento de habilidades, se ha convertido ya en un referente en la formación especializada de ginecología y obstetricia. Ofrece un programa intensivo de talleres y seminarios destinados tanto a profesionales en formación como a especialistas que buscan perfeccionar sus conocimientos en técnicas avanzadas.

El Servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga trabaja en red con los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales Quirónsalud repartidos por toda España y cuenta con la acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

Esta acreditación, otorgada por una agencia evaluadora pública, "reconoce la calidad asistencial del servicio y nos otorgó la máxima calificación en ginecología dentro de Andalucía".