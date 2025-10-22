Más de 38.000 malagueños ya se han vacunado contra la bronquiolitis, la gripe y el COVID: así avanza la campaña

La campaña de vacunación frente a los virus respiratorios que suelen estar presentes en esta época del año sigue avanzando en Andalucía. Ya son más de 38.415 personas que se han protegido ante el Virus (VRS), la gripe infantil, la gripe y el COVID, según datos aportados por la Consejería de Salud.

Lactantes menores de 6 meses, pequeños de entre 6 y 59 meses, mayores de 80 años y los residentes y sanitarios de residencias de mayores y centros de discapacidad ya se están protegiendo. El último grupo en sumarse ha sido el de los mayores de 70 años y a niños y niñas de 5 años o más, adolescentes y personas adultas con patologías crónicas y situaciones de riesgo que arrancó el pasado 20 de octubre.

De esta manera, la vacunación de personas mayores de 80 años y de las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales comenzó el 14 de octubre y hasta ahora se han protegido frente a la gripe y al COVID en Málaga un total de 15.832 personas, el 18,2% de este grupo.

Desde el pasado 6 de octubre que comenzó la campaña en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, un total de 3.427 personas internas en estos centros (el 57,6%) se han vacunado en la provincia.

Respecto a la vacunación frente a la gripe infantil, que se inició el 30 de septiembre, en el grupo de edad de 6 a 59 meses, han sido vacunados 14.395 niños y niñas. Esto supone una cobertura del 27,5%.

En cuanto a la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) que comenzó el pasado 22 de septiembre, ya han sido inmunizados con nirsevimab 4.761 lactantes menores de 6 meses. Por tanto, en un mes se ha vacunado al 80,6% de los más pequeños de la provincia.

Según la información ofrecida por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA), la actividad de la gripe se encuentra en un nivel bajo, el esperado para esta época del año, detectándose circulación esporádica del virus en las últimas cuatro semanas.

Desde Sanidad se recuerda que las principales recomendaciones para prevenir estas infecciones respiratorias son vacunarse, usar mascarilla, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo o con el codo y lavarse con frecuencia las manos.

Al igual que también hacen un especial llamamiento a las personas jóvenes con patologías crónicas y a sus convivientes domiciliarios para que se vacunen frente a la gripe, de forma que aumenten su nivel de protección frente a estas infecciones respiratorias.