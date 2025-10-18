Carlos Rocha, el mejor oftalmólogo menor de 40: "Usamos mucho las pantallas y eso aumenta la miopía"

A sus poco más de treinta años, el doctor Carlos Rocha, coordinador del Instituto Oftalmológico Vithas en Málaga, fue nombrado el mejor oftalmólogo menor de 40 años de España hace tan solo unas semanas por su compromiso integral con la salud visual, la docencia y la investigación.

La pasión por la medicina a Rocha le viene de familia. Al ser hijo de médicos, se ha criado conociendo lo que es el significado de la vocación. Por eso decidió seguir el camino de sus progenitores, decantándose por la especialidad de su padre.

Ahora combina su vida personal con su práctica clínica, la investigación y la docencia. “Es difícil y un sacrificio, pero cuando algo te gusta, intentas buscar huecos”, asegura Rocha en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga, donde insiste en que “sin investigación no hay medicina, y sin docencia no hay futuro”.

¿Cuáles cree que son los mayores retos a los que se enfrenta actualmente la oftalmología?

El reto será intentar diagnosticar las enfermedades de la visión en estadios más precoces, mejorar los protocolos de screening para el diagnóstico temprano de patologías en diferentes etapas de la vida. También, promover la salud ocular y alcanzar las patologías a tiempo para prevenirlas, porque siempre es más fácil tratarlas en estadios más iniciales.

En cuanto a la investigación, hay líneas muy prometedoras, como la medicina regenerativa, que es el futuro. El horizonte es esperanzador para ciertas patologías y hay que seguir luchando por ello.

¿La inteligencia artificial podrá ayudar a diagnosticar problemas oculares?

Sin duda. Ya se está utilizando, sobre todo para diagnósticos precoces, screening y para ayudar a decidir cuándo operar, por ejemplo. Cada vez habrá mejores algoritmos que nos ayudarán a predecir enfermedades y mejorar el diagnóstico precoz. Es algo que ya avanza y que se seguirá viendo más en el futuro.

¿Cuáles son los problemas visuales más frecuentes?

Depende de la edad y de la subespecialidad. En la infancia, por ejemplo, hay que descartar la ambliopía, que es el ojo vago, y diagnosticar defectos de refracción no corregidos, cataratas o estrabismo. En jóvenes y adultos, el queratocono, una enfermedad de la córnea, está en aumento. En mayores, la hipertensión ocular y el glaucoma, además de la degeneración macular y las cataratas, son muy prevalentes. La diabetes también afecta al ojo, sobre todo con la retinopatía diabética, que es causa importante de baja visión y ceguera.

Algunas patologías pueden operarse.

Sí. Por ejemplo, la catarata requiere intervención quirúrgica y en nuestro país es frecuente, aunque en otros lugares sigue siendo causa de ceguera evitable. En el glaucoma hay cirugías para disminuir la presión intraocular, en el queratocono también, y en la degeneración macular sobre todo hay tratamiento médico. La miopía también se puede operar y su incidencia está aumentando a nivel mundial por el estilo de vida y el uso de pantallas.

La mejor opción para prevenir el avance de estas enfermedades son las revisiones periódicas.

Sin duda. Las revisiones son fundamentales. Hay patologías que son silenciosas y necesitan control. Hay que concienciar a la población de que las revisiones oftalmológicas son muy necesarias y pueden ayudar a diagnosticar a tiempo.

¿Qué se debe hacer para cuidar la salud ocular, especialmente por el uso constante de pantallas?

Realizar controles rutinarios y si nunca se ha hecho, acudir al oftalmólogo, independientemente de la edad. También seguir ciertos hábitos y saber qué enfermedades existen en función de la edad o antecedentes familiares. Y aunque la vida en interiores y el uso de pantallas es difícil de controlar, mejorar pequeños hábitos siempre ayuda, pero lo más importante es hacer revisiones visuales.

¿Cómo recibió el premio a mejor oftalmólogo menor de 40 años de España?

Lo recibí con mucho agradecimiento, orgullo y felicidad. Agradecido a todas las personas que me han ayudado durante todo el camino, desde que comencé la residencia. Al final, es el resultado del trabajo de mucho tiempo y de la colaboración con muchas personas que te ayudan a desarrollar una carrera investigadora y clínica. Así que el premio lo reconozco en nombre de todos ellos.