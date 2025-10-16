Aprender RCP puede salvar vidas: Vithas Xanit forma a 900 personas para que sepan actuar ante una parada cardíaca

Saber actuar de manera inmediata ante una parada cardíaca es muy importante y desde el Vithas Xanit Internacional de Benalmádena lo saben. Por ello, han enseñado a 900 personas, principalmente alumnos de los colegios cercanos al centro, a hacer una RCP.

Esta actividad llega para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Paro Cardíaco, ya que "aprender reanimación cardiopulmonar (RCP) puede ser la diferencia entre la vida y la muerte", según el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, el doctor Enrique Sánchez.

"Una actuación temprana puede marcar la diferencia. Por cada minuto que pasa sin iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar, las probabilidades de supervivencia se reducen entre un 7 y un 10%", añade.

Esta conmemoración nació en Europa como Restart a Heart Day y, desde 2018, forma parte de la campaña global World Restart a Heart, coordinada por Ilcor, con el objetivo de empoderar a la población para que adquiera los conocimientos básicos de RCP y pierda el miedo a intervenir.

El doctor Sánchez resalta la trascendencia de estas técnicas en la población infantil: "Formar a profesionales, familias y educadores en reanimación pediátrica y neonatal es una prioridad en nuestros hospitales, ya que la difusión de estas habilidades salva vidas, especialmente las más jóvenes, y convierte a cualquier persona en un eslabón fundamental de la cadena de supervivencia".

"Cada año, miles de personas sufren una parada cardíaca fuera del entorno hospitalario y la evidencia científica confirma que la implicación de los testigos en los primeros minutos es esencial para mejorar las tasas de supervivencia", indica la doctora Rocío Aragonés, jefa del servicio de la UCI del Hospital Vithas Xanit Internacional.

"Por ello, en esta jornada, instituciones sanitarias, asociaciones científicas y centros educativos unen esfuerzos para acercar la RCP a toda la sociedad", matiza el jefe de servicio de Pediatría, quien añade que el hospital suele realizar, además, a lo largo del año, Aulas Salud en colegios para formar también a estudiantes y profesores, "reafirmando de esta manera nuestro compromiso con la educación sanitaria, la prevención y la promoción de hábitos que contribuyen a salvar vidas".

Vithas ha desarrollado las iniciativas Vithas Aula Salud y Vithas Aula Salud Colegios para promover hábitos saludables entre la población. En los nueve primeros meses del año, el Hospital Vithas Xanit Internacional ha realizado un total de nueve Aula Salud. Unas 900 personas, principalmente alumnos de los colegios cercanos al centro, han recibido estas formaciones.