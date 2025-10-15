La endoscopia de columna revoluciona la cirugía en Quirónsalud Málaga: menos dolor y una mejor recuperación

La endoscopia de columna se une a la cartera de servicios de la Unidad de Columna del Hospital Quirónsalud Málaga. De esta manera, la unidad liderada por los doctores Urbano Labajos, Pérez Cardeña y Fernández Hijano, da un paso adelante en la innovación quirúrgica con esta nueva intervención.

Esta técnica es mínimamente invasiva y supone un avance significativo en el tratamiento de patologías de la columna vertebral, mejorando la experiencia del paciente y reduciendo los tiempos de recuperación, según han indicado desde Quirónsalud Málaga en un comunicado.

La endoscopia de columna permite tratar hernias discales y otras patologías de columna, mediante una pequeña incisión menor de un centímetro y el uso de tecnología endoscópica de alta precisión.

"Gracias a ello se minimiza la agresión a los tejidos, se reduce el dolor postoperatorio con una tasa significativamente reducida de complicaciones, como sangrado e infección, y se acortan los tiempos de recuperación en comparación con la cirugía convencional", ha asegurado el doctor Víctor Urbano, jefe de la Unidad de Columna del Hospital Quirónsalud Málaga.

Entre los principales beneficios de este procedimiento, Urbano ha incidido en el traumatólogo, puesto que en la mayoría de los casos, "el paciente recibe el alta hospitalaria en el mismo día, lo que evita ingresos prolongados y favorece una reincorporación temprana a la vida cotidiana y laboral".

El perfil de pacientes que se benefician de la endoscopia vertebral es muy diverso. Se utiliza con frecuencia en discopatías y hernias discales que generan dolor irradiado, así como en estenosis de canal sintomáticas y en lesiones como los quistes facetarios que comprometen estructuras neurológicas.

Es un tipo de cirugía que busca tanto un paciente joven y muy activo, que desea reincorporarse cuanto antes a su actividad deportiva o laboral, como un paciente mayor con buena calidad de vida. Un perfil de paciente muy amplio puede obtener un gran beneficio con esta técnica, al tratarse de un abordaje seguro, mínimamente invasivo y con menos complicaciones.

"La endoscopia de columna representa una gran innovación en el abordaje quirúrgico de la columna vertebral. No solo mejora la seguridad y el confort del paciente, sino que también reduce significativamente los tiempos de hospitalización y recuperación", ha señalado el doctor Víctor Urbano.

La introducción de estas técnicas responde a la demanda creciente de los pacientes, que buscan alternativas seguras, menos dolorosas y con recuperaciones más rápidas. Así, como ha apuntado el jefe del equipo de Columna, "este es el futuro de la cirugía de endoscopia vertebral: cada vez más precisa, personalizada y segura", ha concluido.