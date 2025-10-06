El Hospital Quirónsalud Marbella pone en marcha su nueva Unidad de Microbiota y Longevidad para "optimizar y prevenir"

La doctora Mayca González, responsable de la nueva Unidad de Microbiota y Longevidad del Hospital Quirónsalud Marbella.

El Hospital Quirónsalud Marbella estrena nuevo servicio: la Unidad de Microbiota y Longevidad, para "abordar la salud de manera integral, anticipándose a los problemas antes de que surjan".

La doctora Mayca González es la responsable de la nueva Unidad. "Supone un avance estratégico e importante tanto a nivel personal como profesional. Representa el culmen de años de investigación, formación y experiencia clínica integrando disciplinas como la epigenética, la microbiota, la longevidad saludable y la regenerativa”, explica.

Así, el centro apuesta por un modelo de atención basado en lo que la doctora González define como las cuatro “P”: personalizada, predictiva, preventiva y participativa.

“No solo buscamos tratar enfermedades, sino lo que es más importante: prevenirlas y optimizar la salud y el envejecimiento desde la raíz. Para eso utilizamos herramientas avanzadas como estudios genómicos, análisis funcionales y protocolos integrativos basados en evidencia científica”, destaca la especialista.

Uno de los ejes de la unidad es el estudio de la microbiota intestinal, cada vez más reconocido como “un órgano invisible” que regula digestión, inmunidad, inflamación, detoxificación y hasta el estado de ánimo. “Cuando la microbiota está equilibrada, el cuerpo funciona de forma armónica, pero, si se altera, puede desencadenar un efecto dominó que afecta a la piel, al sistema inmune, al metabolismo o incluso al cerebro”, subraya la doctora.

Junto a la microbiota, la unidad trabaja procesos como la detoxificación. González aclara la diferencia respecto a las modas pasajeras: “No hablamos de batidos milagrosos, sino de procesos enzimáticos naturales que nuestro cuerpo realiza para eliminar toxinas internas y externas. Evaluamos la capacidad real de detoxificación del paciente y diseñamos protocolos basados en nutrición funcional, micronutrientes y antioxidantes”.

Además, la Unidad combina la medicina estética con la precisión médica para lograr resultados más seguros, duraderos y naturales. Una piel inflamada o con déficit nutricional no responde igual a un láser, un relleno o una mesoterapia. Gracias a los análisis personalizados, los tejidos cicatrizan mejor, los tratamientos son más efectivos y se reducen complicaciones.

“Lo que esté bien por dentro se refleja por fuera: en una piel saludable, en un sistema inmune fuerte y en un metabolismo equilibrado”, resume González.

La nueva unidad trabajará en coordinación con especialidades como Digestivo, Dermatología, Ginecología o Atención Primaria. “Se trata de trabajar en conjunto. El objetivo es que el paciente deje de ir de consulta en consulta con respuestas parciales y encuentre en nuestra unidad una visión global, coherente y personalizada de su salud”, destaca la doctora.