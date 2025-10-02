El Hospital Quirónsalud Marbella, nuevo patrocinador del Championship del municipio

El Hospital Quirónsalud Marbella ha dado a conocer este jueves que es el nuevo patrocinador del Marbella Championship 2025, un evento deportivo internacional que reunirá del 3 al 5 de octubre a más de 1.200 atletas procedentes de 48 países.

Según han informado a través de un comunicado, el campeonato se desarrollará en el Parque del Mediterráneo, con más de 20 categorías de competición, tanto individuales como por equipos, que incluyen pruebas de natación en aguas abiertas, carreras de montaña y ejercicios de resistencia. El evento confirma el papel de Marbella como destino de turismo deportivo.

La participación del Hospital Quirónsalud Marbella como patrocinador subraya la apuesta del centro sanitario por la promoción de la salud, el deporte, la vida activa y el bienestar, así como su compromiso con iniciativas que fomentan hábitos saludables entre la población.

Asistencia a los deportistas y acompañantes

Durante los días de la competición, Quirónsalud Marbella pone a disposición de los atletas y sus acompañantes el servicio Hospitality, un programa asistencial específico diseñado para turistas internacionales que puedan presentar algún problema de salud durante su estancia en la Costa del Sol. Este servicio comienza con una llamada al call center, donde los pacientes son atendidos en hasta diez idiomas y se realiza una primera valoración médica.

A partir de este triaje, el equipo facultativo determina la mejor opción de atención para cada caso, que puede resolverse directamente por vía telefónica mediante receta (sin coste), con la visita de un médico a domicilio (sin coste) o, si es necesario, con una derivación al hospital para una valoración presencial.

De forma paralela al campeonato, especialistas del hospital han ofrecido recomendaciones médicas para los atletas participantes orientadas a la prevención de lesiones y la mejora del rendimiento deportivo.

En el marco del campeonato, este jueves 2 de octubre se celebra también el evento solidario “Stronger Together”, una jornada que combina ejercicio físico y acción social, con el objetivo de recaudar fondos para causas benéficas locales.

Con esta colaboración, Quirónsalud Marbella consolida su papel como aliado del deporte y la salud en la Costa del Sol, impulsando un modelo de bienestar integral basado en la prevención, la actividad física y la atención sanitaria de calidad.