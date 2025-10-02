Los Centros de Salud de La Carihuela y los Boliches renuevan sus instalaciones: atenderán a casi 60.000

Los Centros de Salud de La Carihuela y Los Boliches estrenan infraestructuras, tras la renovación y ampliación de sus infraestructuras. De estas nuevas instalaciones se beneficiarán casi 60.000 malagueños de Torremolinos y Fuengirola.

Los trabajos de la ampliación del Centro de Salud de La Carihuela, según ha informado la Junta de Andalucía, han supuesto una inversión de casi 1,7 millones de euros, entre reformas (1,4 millones) y equipamiento.

El ambulatorio ha podido incorporar 11 nuevas consultas médicas y pasa a tener 40. Además, han podido incorporar un nuevo servicio de radiología que incorpora la inteligencia artificial a sus diagnósticos, entre otros avances, para dar cobertura a los 26.000 usuarios que dicho centro tiene adscritos.

En cuanto al Centro de Salud de Los Boliches en Fuengirola ha incrementado el número de consultas tanto médicas como de enfermería. En concreto son 14 nuevas consultas, repartidas en dos plantas.

Las obras han supuesto una inversión de 1,7 millones, entre obra y dotación de nuevo equipamiento, y de ellas se beneficiarán los 32.000 usuarios que tiene adscrito este centro de salud.

Juanma Moreno inaugura las instalaciones

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, durante su visita a las instalaciones del centro ha destacado la mejora en la calidad asistencial que se podrá brindar en adelante a los pacientes gracias a estas actuaciones.

"Este esfuerzo habla por sí solo del estado tan deficitario en que se prestaba la atención sanitaria en Málaga y en muchos de sus municipios, que ahora están recibiendo la atención que tanto se le negó en épocas anteriores", ha señalado el presidente.

"En los meses que llevamos de año, hemos destinado más de 32 millones a mejorar infraestructuras sanitarias de toda la provincia. Y vamos a terminar proyectos muy esperados, como la ampliación del Hospital Costa del Sol, que estamos abriendo por fases, o la del Hospital de la Axarquía, pendiente de recepción de obra. Por supuesto, el Nuevo Hospital de Málaga, un proyecto emblemático que marcará un antes y un después", ha añadido.

"La Costa del Sol necesitaba una renovación en materia de infraestructuras sanitarias, tras décadas de dejadez. Y creo que estamos cumpliendo: el 100% de los centros sanitarios del Distrito Costa del Sol se han mejorado parcial o totalmente", ha recordado Moreno.

Estas mejoras acometidas tanto en el Centro de Salud de La Carihuela como en el de Los Boliches forman parte de las 22 nuevas obras acometidas en centros de salud y hospitales de toda Andalucía que en los próximos cuatro meses serán inauguradas, algunas de las cuales están ya incluso en servicio.

En su conjunto, la inversión en infraestructuras sanitarias en Andalucía se ha multiplicado por cuatro desde 2019, hasta los casi 2.900 millones de inversión y más de 1.800 actuaciones. Cuatro veces más que los 661 millones invertidos en el periodo 2012-2018.