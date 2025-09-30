Médicos de Málaga vuelven a concentrarse en contra del Estatuto Marco del Gobierno: “Estamos esclavizados”

Los médicos de Málaga continúan en pie de guerra contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Este martes se han concentrado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Málaga para exigir un estatuto propio, que ellos mismos ya han presentado, y hacer saber a la población que esta nueva ordenanza “es una vergüenza para los médicos”.

En palabras del presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín, los médicos están “esclavizados porque nos obligan a trabajar horas extras y no nos las reconocen de forma retributiva, como si fueran horas extras”.

“No nos sirven para la cotización a la hora de jubilar, es decir, podemos echar cuatro o cinco años de suma total a una persona que hasta los 55 años está haciendo guardia desde que termina la especialidad, y solamente sirve para recaudar a Hacienda la parte correspondiente”, ha añadido.

Por ello, ha hecho hincapié que para acabar con esta “esclavitud y explotación” necesitan un Estatuto Marco propio. Los profesionales de la sanidad ya lo han presentado en el Ministerio de Sanidad y piden “que recojan nuestro propio estatuto, como pueden tener los jueces y otras categorías profesionales de la función pública”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro ha estado presente en esta concentración, donde ha asegurado que los médicos están unidos y “siempre hemos defendido la profesión y al médico”.

“Hay que regular la jornada laboral, la de guardia, la clasificación profesional. No podemos estar equiparados a otras autoridades sanitarias. Todas son importantes, pero el que lidera la sanidad es el médico que diagnostica, trata y cura”, ha señalado el pediatra.

Huelga 3 de octubre

Esta concentración ha sido una previa para la huelga a la que están convocados todos los médicos de la provincia y del país el próximo viernes 3 de octubre. “La lucha va a ser una lucha prolongada y no vamos a dejar hasta que consigamos nosotros y los del futuro un estatuto propio”, ha señalado el presidente del SMM.

Para esta jornada esperan que haya el mismo seguimiento que en la anterior del pasado 13 de junio, donde el 95% de los médicos de la provincia convocados secundaron las movilizaciones. El 5% restante eran los profesionales que se encuentran ofreciendo los servicios mínimos.