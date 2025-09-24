Cuenta atrás para la apertura del Hospital de Día Oncohematológico del Clínico: "Es cuestión de días"

La apertura del Hospital de Día Oncohematológico de Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga está más cerca que nunca. Así lo ha confirmado el delegado de Salud de la Junta en Málaga, Carlos Bautista, este miércoles, asegurando que "es cuestión de días" que se produzca esta apertura.

Las obras de estas instalaciones se terminaron a finales de enero y hasta ahora han estado vacías y sin poder utilizarse porque no tenían el mobiliario necesario. Eso ya ha quedado atrás porque ese equipamiento está siendo instalado.

Entre los muebles destacan sillones especiales para poder administrar quimioterapia y camas articuladas y eléctricas. Una vez que se terminen de instalar estos equipos, el hospital estaría totalmente preparado para atender a los pacientes oncológicos del Clínico.

Las instalaciones que se estaban utilizando hasta ahora entre 30 y 40 años. Ahora, según Bautista, la nueva infraestructura es un hospital con mucha luz, una gran amplitud y cómodo, donde los pacientes no se sentirán observados y los profesionales harán "un buen trabajo".

Asimismo, ha hecho hincapié en que en el momento en que todo el equipamiento esté instalado en el hospital, se abrirá. "Si lo tuviéramos todo, ya estaría abierto", ha añadido. Por lo que considera que en "cuestión de días" comenzará a funcionar.

Hospital de Día Oncohematológico del Clínico

El nuevo hospital de día supondrá una ampliación significativa respecto al actual. La superficie pasará de 625 a 1.351 metros cuadrados, duplicando su capacidad. Los espacios de espera crecerán de 100 a 313 metros cuadrados, y el área de tratamiento de 150 a 436 metros cuadrados.

Además, se doblan los sillones de tratamiento, de 15 a 31; las consultas de Oncología aumentarán de siete a 16; y las de Hematología pasarán de tres a ocho, con 12 camas y cuatro más para necesidades de aislamiento.