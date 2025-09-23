Málaga ofertará casi 400 plazas MIR en 2026: estas son las especialidades con más vacantes en la provincia

Los profesionales sanitarios del futuro ya están estudiando para el próximo examen de Médico Interno Residente (MIR) del año que viene. En cuanto a las plazas, en Málaga se podrán incorporar 374 sanitarios al Servicio Andaluz de Salud.

Médico de Familia, Enfermería de Familia y Comunitaria, Medicina Interna, Enfermería Obstétrico-Ginecológico, Pediatría y Cirugía Ortopédica y Traumatología son algunas de las especialidades que más vacantes MIR tienen para el año que viene en la provincia.

Cabe señalar que, según lo publicado en el BOE núm. 204, de 21 de agosto de 2025, la Orden SND/928/2025, de 14 de agosto, se distribuyen las plazas en medicina, farmacia, enfermería, ámbito de la psicología, química, biología y física.

Hospital Regional Universitario

En Málaga las plazas se dividen por áreas sanitarias y centros hospitalarios, siendo el Hospital Regional Universitario el que mayor número de plazas se lleva. En total, serán 85 las plazas a cubrir en unas 38 especialidades, de las que 78 son para médicos, tres para farmacia, uno para biología y otro para física.

En el ámbito de la salud mental, para el Regional han ofertado 13 plazas. Para enfermería de salud mental han destinado 5, en psicología clínica 3, en psiquiatría 4 y en psiquiatría infantil y de la adolescencia 1. Cabe señalar que de estos puestos cinco los ocuparán médicos, cinco enfermeros y tres psicólogos.

Con respecto a las especialidades de enfermería en este hospital, los de Obstétrico-Ginecológica tendrán ocho plazas y Pediátrica ha conseguido 17 plazas.

En la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral en Andalucía habrá dos plazas para enfermeros y cuatro para médicos. En Medicina Preventiva y Salud Pública han adjudicado una plaza.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Por otro lado, el Hospital Virgen de la Victoria (Clínico) es el segundo de la provincia con más plazas. Para sus especialidades cuentan con 64 plazas, siendo las más afortunadas Medicina Interna y Cardiología con cuatro plazas cada una. Eso sí, del total, 58 son para médicos, cuatro para farmacéuticos, un biólogo y un físico.

En Salud Mental se ofertan 16 plazas, de las que siete ocuparán médicos, cinco enfermeros y cuatro psicólogos. Con respecto a Medicina Preventiva y Salud Pública hay dos plazas para médicos. Asimismo, en Enfermería Obstétrico-Ginecológica hay dos plazas.

Hospital Universitario Costa del Sol (Marbella)

Para el Hospital Universitario Costa del Sol hay 26 plazas para sus diferentes especialidades y las que tienen más plazas son Cirugía Ortopédica y Traumatología y Medicina Interna con tres cada una.

La UDM de Obstetricia y Ginecología ha obtenido cuatro plazas, dos para enfermería y dos para medicina. La unidad de Medicina Preventiva tiene un hueco para el próximo MIR.

Al observar las plazas para la Atención Primaria en la Costa del Sol, se observa que habrá 13 huecos, de los cuales 11 ocuparán médicos de Familia y dos enfermeros.

Serranía de Ronda

Para los centros sanitarios de la Serranía de Ronda habrá 4 plazas. En este Hospital de la Serranía hay una plaza para Cirugía General y de Aparato Digestivo, otra para Cirugía Ortopédica y Traumatología y dos para Medicina Interna. En la unidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica hay dos plazas.

En cambio, en el Área Sanitaria de Serranía de Ronda habrá para Medicina y Enfermería Familiar 10 plazas, de las cuales 8 son para médicos y 2 para enfermeros.

Antequera

Para el Área Sanitaria Norte de Málaga y el Hospital de Antequera habrá 26 plazas. De estas, cabe señalar que nueve serán para Enfermería Familiar y Comunitaria y 17 para Medicina Familiar.

Axarquía

Siguiendo la línea de la Medicina Familiar, en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía habrá 2 plazas para enfermeros familiares y 10 para médicos de Familia.

En el Hospital de la Axarquía habrá tres plazas MIR, una para Cirugía Ortopédica y Traumatología y dos para Medicina Interna. Además, el Área de Salud Mental de la comarca tendrá tres huecos para la formación de los sanitarios: 1 enfermero de Salud Mental, un psicólogo clínico y un psiquiatra. También habrá dos plazas para Enfermería Obstétrico-Ginecológica.

Guadalhorce

Cabe destacar que en la Atención Primaria del Área Sanitaria Málaga-Guadalhorce se han ofertado 52 plazas, de las cuales 39 serán médicos de Familia y 13 enfermeros.

Sanidad privada

La sanidad privada también se beneficiará del MIR en 2026. Específicamente el Hospital Quirónsalud Málaga con dos plazas, una para Enfermería del Trabajo y otra para Medicina del Trabajo.

La fecha de las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada se celebrarán el sábado 24 de enero de 2026 y Málaga volverá a ser sede.