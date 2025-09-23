Denuncian que la falta de enfermeros en el Materno Infantil de Málaga obligó a dos jefas a cubrir un turno de noche

La falta de enfermeros en el Hospital Materno Infantil de Málaga hizo que hace unos días, durante un turno de noche, fuera imposible cubrirlo lo que hizo que dos jefas tuvieran que cubrir esa jornada laboral, según ha denunciado el Sindicato de Enfermería de Málaga (SATSE). Desde el centro hospitalario aseguran que las profesionales actuaron "por iniciativa propia".

Esto ocurrió durante la noche del pasado viernes 20 de septiembre en el servicio de epidurales del Materno Infantil. Al parecer estuvo sin cobertura profesional de enfermedad “a pesar de que los propios profesionales estuvieron ayudando a buscar a la supervisora de guardia para dar cobertura al turno de noche”.

“La acusada falta de personal hizo imposible cubrir el turno de noche”, denuncian. Además, han remarcado que la supervisora de guardia trató de cubrir esa ausencia con personal de quirófano de la unidad de Toco-Ginecología, donde “ya estaban muy por debajo del mínimo”.

En este sentido, sostienen que en este servicio deberían trabajar seis enfermeros y normalmente hay cuatro. Una baja de un profesional por enfermedad hizo que aquella noche solo hubiera tres enfermeros.

“En el área de paritorios las matronas trabajaban igualmente por debajo de la dotación mínima, con solo siete profesionales cuando deberían ser nueve, situación que se mantiene desde todo el verano”, añaden a través de un comunicado.

Además, también exponen que “las unidades de hospitalización también presentaban plantillas infradotadas, la falta de enfermería es tan acuciante que incluso se valoró bloquear camas de una de las plantas de puerperio, dejando a un único profesional al frente de toda la planta para que el otro pudiera destinarse a cubrir la epidural”.

Ante esta situación, según SATSE, se advirtió que no se podía garantizar la seguridad de nuevas técnicas epidurales, al no haber personal de enfermería suficiente para realizar los cuidados y el seguimiento clínico imprescindibles para evitar riesgos a las pacientes.

La única solución posible que encontraron fue que la Jefa de Bloque y la Subdirectora de Enfermería, “obligadas por el centro”, acudieron personalmente al hospital para cubrir el turno, una medida de urgencia que evidencia el desgaste organizativo y la precariedad estructural de la situación.

Asimismo, desde SATSE han remarcado que “el servicio de epidural y servicio de quirófano de Toco-Ginecología son los responsables del primer y segundo busca de paradas de todo el hospital en el área de adultos, lo que multiplica el riesgo derivado de la falta de personal”.

Ante esta situación, el sindicato ha asegurado que “la gestión del centro está alcanzando niveles que pueden calificarse de auténtico maltrato hacia los profesionales, sometidos de forma continua a sobrecargas, turnos imposibles y situaciones extremas que ponen en riesgo no solo la calidad asistencial sino también su propia salud física y emocional”.

Respuesta del Hospital

Por su parte, desde el Hospital Regional Universitario de Málaga, fuentes consultadas por este periódico, sostienen que la cobertura del turno en el área de epidurales “fue asumida de manera voluntaria por las profesionales implicadas, quienes actuaron por iniciativa propia. En ningún caso la Dirección obligó ni impuso la realización de dicha actividad”.

La Dirección del centro subraya que “su proceder se enmarca siempre en el respeto a la normativa vigente y a los derechos laborales del conjunto de profesionales”.

Asimismo, quieren recordar que todos los miembros del equipo directivo cuentan con la habilitación y el respaldo legal para ejercer funciones asistenciales, docentes, gestoras e investigadoras en cualquier momento.

Por todo lo anterior, reiteran que “la actuación de este centro ha sido correcta, plenamente ajustada a la normativa y al marco funcional de los puestos desempeñados, sin que en ningún momento se haya producido imposición alguna”.