Ciencia, música y arte para los pacientes pediátricos: así es el nuevo proyecto de la UMA y el Materno Infantil de Málaga

El Hospital Materno Infantil y la Universidad de Málaga se unen para promover el bienestar integral de los pacientes pediátricos durante su hospitalización, a través de talleres educativos, creativos y participativos diseñados e impartidos por profesorado universitario.

UMA-Maternal es un programa de extensión universitaria y compromiso social de la universidad que contempla la realización de actividades semanales en diferentes unidades pediátricas del hospital, adaptadas a la edad y al estado de salud de los menores.

Los talleres van desde la expresión artística, la música, la ciencia o el refuerzo cognitivo, con una metodología lúdica y flexible que prioriza el bienestar emocional de los pacientes pediátricos hospitalizados.

Las actividades han comenzado este mes de septiembre y se desarrollarán a lo largo de todo el curso académico, parando solo durante las vacaciones. Las sesiones se desarrollarán en la ludoteca principalmente y en otros espacios habilitados por el centro si fuera necesario, con una periodicidad de entre una y dos veces por semana.

Algunas de las actividades incluidas en la programación son Qué divertidas son las nubes, Proyecto Urania, Cienceando, Sanando el patrimonio herido o talleres de escritura jeroglífica y ajedrez, entre otros.

También han planteado experiencias sensoriales con materiales didácticos, instrumentos musicales, papelería y libros adaptados, con el acompañamiento directo de docentes universitarios y personal hospitalario.

El proyecto incluye un sistema de evaluación del impacto mediante encuestas de satisfacción, observación directa y registros de actividad, con el fin de medir el efecto de las intervenciones en el bienestar de los pacientes.

Asimismo, contempla un protocolo específico de bioseguridad para garantizar la seguridad tanto de los participantes como del entorno hospitalario, con vistas a asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Presentación de 'UMA-Maternal'

Al acto de presentación han acudido el delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista; el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, acompañado de parte del equipo directivo del centro; así como el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López y otros representantes institucionales del Vicerrectorado de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario de la Universidad de Málaga, y de la Delegación del Rector para las Relaciones en el Ámbito de la Salud.

En este sentido, el delegado territorial de Salud y Consumo ha señalado el trabajo de humanización que están llevando a cabo los centros hospitalarios, el cual es "importante cuando se trata de facilitar a los menores su estancia en el centro, y de tranquilizar a las familias, que sepan, vean, y comprueben que sus niños van a estar bien tratados, atendidos, y cuidados de una manera global”.

Por su parte, el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga ha destacado que “UMA-Maternal es un magnífico ejemplo de colaboración interinstitucional al servicio de la infancia” que busca dar a conocer que saben "acompañar con calidez y creatividad el proceso de hospitalización marca una diferencia real en su recuperación”.

Durante su intervención, el rector ha manifestado que, “con iniciativas como esta, la Universidad sale fuera de sus aulas, transformando el conocimiento para llevarlo a los más pequeños”.

Además, ha agradecido tanto a los responsables del hospital, como a los profesores y alumnos implicados en este proyecto, su dedicación y esfuerzo en este tipo de iniciativa, “que hacen que la Universidad tenga sentido”.