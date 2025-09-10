Nuevo equipo médico de Otorrinolaringología en el hospital HM Málaga: lo lidera el doctor Alea

Novedades en el hospital HM Málaga. La empresa ha anunciado que incorpora un equipo médico para el área de otorrinolaringología.

Este departamento pasa a estar encabezado por el doctor Maximiliano Alea. El resto del equipo lo forman los doctores Simón Medel, Sara Sánchez Paniagua, Jean Paul Loaiza, Alicia López y Houda Ben Abdellah.

"La incorporación de este nuevo equipo, altamente especializado, responde al compromiso de HM Hospitales con la excelencia médica y la mejora constante de sus servicios. El área de Otorrinolaringología en HM Málaga atenderá tanto patología general como casos complejos, y lo hará desde un enfoque colaborativo con otras especialidades del hospital", afirman desde este complejo sanitario.

Entre las dolencias más habituales están la hipoacusia, el vértigo, los trastornos del equilibrio, la disfonía, la apnea del sueño, las alteraciones del olfato o la cirugía endoscópica nasal, entre otras. También abordan de forma integral áreas especializadas como la otología y la neurotología.