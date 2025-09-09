Quirónsalud, proveedor oficial de los servicios médicos en la eliminatoria España-Dinamarca de la Copa Davis

Se disputa los días 13 y 14 de septiembre en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella.

Quirónsalud volverá a cuidar de la salud de las mejores raquetas del mundo como Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la eliminatoria España-Dinamarca de la Copa Davis 2025 que se celebra en Marbella el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, en busca de un puesto para la Final 8 que se disputará en Bolonia (Italia) a finales de noviembre.

Jaime Munar, Roberto Carballés, Pablo Carreño, Pedro Martínez Portero y Marcel Granollers forman la selección española que se enfrentará el fin de semana a Dinamarca en la segunda ronda de los Qualifers de la Copa Davis 2025 en el Club de Tenis Puente Romano de la ciudad marbellí, en lo que supone la vuelta del combinado nacional a una eliminatoria de Copa Davis sobre tierra después de tres años sin pisar su superficie favorita.

El sábado 13 de septiembre se jugarán los dos primeros partidos individuales y el domingo 14 será el turno del partido de dobles, seguido de los dos últimos partidos individuales.

Durante toda la eliminatoria, un equipo de profesionales de Quirónsalud capitaneado por el Dr. Ángel Ruiz Cotorro, director de Clínica Tenis Teknon, será el responsable de ofrecer los mejores cuidados, coordinándose con los servicios médicos de la competición ante cualquier asistencia sanitaria que puedan necesitar tanto los tenistas como cualquier miembro de la organización o el público asistente.

Además, el Hospital Quirónsalud Marbella será centro de referencia ante cualquier prueba diagnóstica y asistencia sanitaria necesaria para la detección de posibles lesiones.

Quirónsalud consolida su compromiso con la salud del tenis que viene desarrollando en los últimos años. Actualmente es responsable de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar, y en los últimos años ha estado presente en los principales torneos de tenis disputados en nuestro país.

Entre ellos las cuatro últimas ediciones de las finales de la Copa Davis y las dos últimas de la Billie Jean King Cup, la Copa del Mundo de Tenis femenino; el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó; el ATP 250 Gijón Open o los ATP Tour Challenger de Girona, El Espinar, Gijón, Sevilla o Málaga Open, entre otros; el Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto por Equipos-Copa Orange, el ITF Ibercaja Ciudad de Zaragoza o el Open Comunidad de Madrid.

Comprometidos con la salud del deporte

Asimismo, el Grupo colabora en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.