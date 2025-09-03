Vuelta al cole: especialistas alertan sobre la falta de sueño tras las vacaciones y su impacto en el aprendizaje infantil

Vuelta al cole: especialistas alertan sobre la falta de sueño y su impacto en el aprendizaje infantil

Con el arranque del curso escolar a pocos días, pediatras de varios hospitales andaluces del grupo Vithas advierten de la importancia de restablecer hábitos de sueño en la infancia tras los cambios horarios provocados por las vacaciones.

Según los especialistas, dormir el tiempo recomendado es esencial para la memoria, la regulación emocional y el correcto desarrollo de los más pequeños.

La doctora Blanca Santos, pediatra en el Hospital Vithas Granada, recuerda que el regreso a las aulas suele poner de manifiesto carencias de descanso que afectan tanto al humor como a la capacidad de aprendizaje.

Por ello, recomienda preparar a los niños al menos dos semanas antes con rutinas que incluyan horarios regulares, menor exposición a pantallas y un entorno propicio para dormir.

Desde Vithas Sevilla, el jefe de Pediatría, doctor Juan Núñez, apunta que la falta de horas de sueño puede confundirse con alteraciones de comportamiento similares al TDAH y recalca que, aunque algunos padres recurren a la siesta, lo esencial es garantizar un descanso nocturno suficiente: desde las 12-16 horas en bebés, hasta 9-11 horas en edad escolar.

En la misma línea, el doctor José Enrique Sánchez, responsable en Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, asegura que descansar adecuadamente es tan importante como la alimentación o el ejercicio.

Apunta además que los niños con déficit de sueño presentan más infecciones, peor apetito y conflictos en la convivencia familiar. Recomienda espacios de juego al aire libre y un uso responsable de dispositivos electrónicos para ayudar a conciliar el sueño.

Por su parte, el doctor Francisco Giménez, jefe de Pediatría en Vithas Almería, destaca que reducir pantallas en las tardes previas al colegio, evitar cenas pesadas y mantener la habitación oscura son claves para mejorar la calidad del descanso.

No obstante, advierte de que en algunos casos puede tratarse de trastornos del sueño que requieren atención médica, como ronquidos persistentes o somnolencia excesiva en el día.