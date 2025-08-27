Vithas Estepona apuesta por el microinjerto capilar: "Las mujeres con alopecia difusa buscan soluciones estéticas"

Una unidad especializada en el microinjerto capilar es la nueva apuesta que ha realizado el Hospital Vithas Xanit Estepona (Málaga) por la medicina estética avanzada. Estará dirigida por el doctor Felipe Brambilla.

Este profesional es referente en técnicas de trasplante capilar mínimamente invasivas, especialmente en el uso de la técnica FUE (extracción de unidades foliculares) Zafiro, que permite resultados naturales, sin cicatrices visibles y con tiempos de recuperación reducidos, han indicado desde Vithas Xanit en un comunicado.

"Nuestro enfoque es 100% personalizado. Cada paciente tiene un tipo de alopecia, unas expectativas y unas características anatómicas únicas. El éxito está en respetar esa individualidad y aplicar criterios médicos y estéticos rigurosos", ha explicado el especialista.

Los pacientes que acuden a la unidad del doctor Brambilla tienen un perfil diverso, aunque predominan los hombres entre 30 y 50 años que buscan frenar la pérdida de cabello y recuperar su aspecto de forma natural.

No obstante, el doctor ha destacado un crecimiento constante en las consultas por parte de mujeres: "Cada vez más mujeres con alopecia difusa o pérdida localizada buscan soluciones estéticas y funcionales, y el trasplante capilar, bien indicado, puede ser una gran respuesta también para ellas".

El procedimiento más solicitado en la unidad es el trasplante capilar en la zona frontal y la coronilla, aunque también se realizan injertos en barba y cejas, y tratamientos reparadores de trasplantes previos mal realizados. A partir del sexto mes comienzan a verse los resultados, que se consolidan entre los 12 y 18 meses.

Así, ha explicado que un trasplante bien realizado se diferencia claramente de uno mal hecho. Para el doctor Brambilla, "la clave está en el diseño natural de la línea frontal, angulación precisa en la implantación de folículos, y planificación quirúrgica que preserve la zona donante para futuras necesidades".

"La estética no puede ir reñida con la medicina. Un mal injerto puede dejar cicatrices, resultados poco naturales e incluso comprometer la posibilidad de nuevos procedimientos. Por eso, la elección del equipo médico es crucial", ha afirmado el doctor.

El Hospital Vithas Xanit Estepona acompaña al paciente desde la primera consulta hasta el seguimiento postoperatorio, con un protocolo completo de preparación y recuperación. Antes del injerto, se recomienda evitar alcohol, tabaco y ciertos medicamentos, y después, seguir estrictamente las pautas de protección de la zona injertada, evitar exposición solar, esfuerzo físico intenso y traumatismos locales.

"El compromiso del paciente con los cuidados postoperatorios marca una gran diferencia en los resultados finales", ha explicado el especialista, al tiempo que ha añadido que "el cabello no define a una persona, pero puede ayudarle a reconocerse de nuevo frente al espejo. Y en ese gesto cotidiano de reencontrarse con uno mismo está el verdadero valor de un trasplante capilar bien realizado".