Nueva agresión a una enfermera del Materno Infantil de Málaga: fue amenazada de muerte por una familia

Nueva agresión verbal a un profesional sanitario en Málaga. Esta vez la víctima ha sido una enfermera de Oncología Pediátrica del Hospital Materno Infantil que fue amenazada de muerte, según fuentes sanitarias y sindicales consultadas por este periódico.

Los hechos se produjeron durante la tarde del 24 de agosto en esta unidad del centro hospitalario. Al parecer, la enfermera estaba gestionando una cama para el ingreso de un menor.

En el momento en que la profesional hablaba telefónicamente con el médico responsable para completar la gestión, los familiares interpretaron erróneamente que la enfermera se negaba a tramitar el procedimiento, reaccionando de manera violenta con insultos y profiriendo graves amenazas de muerte hacia la trabajadora.

Ante esta situación, el Hospital activó inmediatamente el protocolo de agresiones, ofreciendo asistencia y apoyo a la profesional afectada y trasladando los hechos a las autoridades competentes.

Concentración en repulsa a la agresión verbal

Tras lo vivido, los profesionales del Hospital Regional Universitario de Málaga se van a concentrar en la escalinata de entrada a Pediatría en Materno Infantil para mostrar su condena a la agresión verbal y las amenazas de muerte proferidas por varios miembros de una familia contra una enfermera de la planta de Oncohematología Pediátrica.

Por su parte, desde la Dirección del centro manifiestan su apoyo a la enfermera y recuerdan que este tipo de conductas son “intolerables” y “constituyen un grave atentado contra la seguridad de los profesionales sanitarios, que cada día desarrollan su labor en beneficio de los pacientes".

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha hecho hincapié en que están comprometidos en “acabar con cualquier forma de violencia y hace un llamamiento a la sociedad para que se respete en todo momento la labor de los profesionales de la salud”.

Satse sostiene que las agresiones son cada vez más frecuentes

Por su parte, desde el Sindicato de Enfermería de Málaga inciden en que “las agresiones verbales o físicas al personal sanitario constituyen un problema cada vez más frecuente y grave, con un impacto directo en la seguridad de los profesionales y en la calidad asistencial que se ofrece a los pacientes”. Además, expresan “su más firme repulsa” ante esta última agresión.

De igual forma, sostienen que estos episodios “se ven agravados por la falta de recursos humanos y materiales”. “La escasez de enfermeros impide que estén disponibles el 100% de las camas del hospital, lo que dificulta la gestión y organización de la asistencia y puede derivar en situaciones de tensión e incluso de agresividad hacia el personal sanitario”, añaden.

Por ello, exigen a la Dirección que adopte medidas urgentes que “garanticen la seguridad de los profesionales en sus puestos de trabajo” y “la dotación suficiente de recursos humanos y estructurales que permitan ofrecer una atención de calidad”.