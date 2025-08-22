El SAS realiza el 97,8% de las contrataciones previstas en Málaga para reforzar hospitales y centros de salud en verano

El Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha hecho que realicen más de 35.000 contrataciones para centros sanitarios de Andalucía. En Málaga en concreto se han realizado 5.406.

El objetivo de este dispositivo especial es garantizar la cobertura asistencial y la calidad del servicio en una época marcada por el incremento de la demanda sanitaria en algunas zonas y las vacaciones de la plantilla estructural.

A nivel andaluz, del total de contratos previstos con una duración media de dos meses y medio, en hospitales y centros de atención primaria de toda la región, se han materializado ya el 98,7%.

Así, en Málaga las previsiones de contratación de personal médico eran de 5.527 personas y ya se han materializado 5.406, es decir, el 97,8% del total.

En cuanto a la categoría de enfermería, en Málaga ha habido una cobertura superior a la prevista con una contratación de 100,4%. En Andalucía en general se han cubierto un 98% de los contratos previstos.

Por provincias, se han superado las previsiones en Almería (102,7%, 3.838 contrataciones frente a 3.739 previstas), Cádiz (100,3%, 5.617 frente a 5.598) y Sevilla (101,4%, 7.490 frente a 7.385). El resto de provincias se mantiene en niveles próximos al cien por cien: Córdoba (95,4%, 2.950 de 3.094), Granada (95,5%, 4.626 de 4.845), Huelva (96,0%, 2.586 de 2.694) y Jaén (97,1%, 2.520 de 2.596).

Por categorías profesionales, destaca el caso de los facultativos especialistas de área, donde se ha alcanzado el 119% de lo previsto, lo que supone una cobertura casi un 20% superior a la inicial.

En cuanto a la ejecución del plan en el área de enfermería se ha dado ya un cumplimiento cercano al 98% en el conjunto de la comunidad.

Asimismo, en el ámbito de los técnicos sanitarios, la ejecución ha superado el 100%, reforzando especialmente la actividad diagnóstica y de apoyo en los hospitales.

El SAS recuerda que este dispositivo se enmarca en la planificación presentada al Consejo de Gobierno el pasado mes de junio, en la que ya se detalló la previsión de sustituciones y refuerzos para los meses de verano.

Cabe señalar que, durante los meses estivales, el SAS mantiene en funcionamiento sus 1.513 centros de Atención Primaria. De ellos, 392 abren también en horario de tarde (de 15 a 20 horas), dos más que el verano pasado.

Entre estos, destacan 91 Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP), que mantienen actividad programada, y 89 centros más que prestan atención en horario de mañana y en modalidad digital como Distritos de Salud Digital. Asimismo, los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la comunidad mantienen su horario habitual durante todo el verano.