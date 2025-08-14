Cinco sanitarios que atendieron a un paciente con tuberculosis en el Regional de Málaga dan positivo en cribado inicial
Estos resultados, según la dirección del centro, no implican que estén enfermos. Los profesionales están siendo objeto de seguimiento clínico.
Las primeras evaluaciones de los 45 sanitarios del Hospital Regional Universitario de Málaga que tuvieron contacto estrecho con un paciente que estuvo ingresado y tenía tuberculosis empiezan a salir. En este primer cribado 5 profesionales han dado positivo en la prueba inicial.
Este resultado, según ha informado el equipo directivo del hospital, no implica estar enfermo, ya que puede deberse, entre otras causas, a un contacto previo con la bacteria que el propio sistema inmunitario controló de forma efectiva, a la administración de la vacuna BCG (Bacillus Calmette-Guérin, utilizada para prevenir formas graves de tuberculosis) o a reacciones cruzadas con otros micobacterios no tuberculosos.
Además, han confirmado, tras una reunión mantenida con los servicios de Medicina Preventiva, Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral, que en la actualidad no existe ningún caso de enfermedad entre los profesionales.
Todos estos profesionales están siendo objeto de seguimiento clínico y de las pruebas complementarias necesarias para confirmar su estado de salud. Asimismo, sostiene que "estas situaciones son habituales en el ámbito sanitario y forman parte de los protocolos de vigilancia, por lo que no requieren generar alarma".
La dirección del hospital mantiene "un seguimiento estrecho para garantizar en todo momento la seguridad y el bienestar de los profesionales implicados". Al mismo tiempo que "agradece el rigor y la dedicación con los que los servicios de Medicina Preventiva y Salud Laboral están llevando a cabo esta labor".