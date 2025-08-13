En busca de donantes de sangre en Málaga: organizan dos colectas especiales ante la llegada de la feria

Cada verano en el Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Málaga se enfrentan a una bajada de las reservas de sangre. Por ello, para evitar que no falte sangre en los hospitales de la provincia, han organizado dos colectas especiales ante la llegada de la Feria de Málaga.

Al día se necesitan 250 donaciones para atender a todos los centros hospitalarios de la provincia. Durante los primeros seis meses de este año en Málaga se han hecho 26.025 donaciones.

Pese a que Málaga es la segunda provincia de Andalucía que más sangre ha recolectado este año, aún es necesario que la ciudadanía continúe con este gesto solidario también en agosto porque en verano el número de donaciones desciende en torno a un 20%, pero la demanda hospitalaria se mantiene.

Ante esta situación, el Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Málaga ha decidido organizar dos colectas de sangre especiales para reforzar las reservas de sangre, ante el festivo y la próxima semana de feria en Málaga.

El Centro de Transfusión abrirá este miércoles 13 y jueves 14, en horario de mañana y tarde para que todo aquel que lo desee pueda ir a donar. En concreto el horario es de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

En Andalucía, hasta la fecha, se han realizado 162.992 donaciones lo que representa un ejemplo de compromiso y generosidad. Por provincias, Sevilla está a la cabeza con 34.867 donaciones, seguida de Málaga (26.025 donaciones), Granada (25.068), Cádiz (18.516), Almería (18.081), Jaén (15.690) y Huelva (11.940).

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son sencillos, tener entre 18 y 65 años, un peso igual o superior a los 50 kilogramos, y sentirse sano. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite. Es conveniente no ir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico básico al donante.

Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. Es imprescindible abstenerse de hacer deporte 2 horas antes de donar y 24 horas tras la donación.