Nuevo caso de sarampión confirmado en la provincia de Málaga: un niño de seis meses da positivo

Nuevo caso de sarampión confirmado en la provincia de Málaga, según ha confirmado la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía esta última semana.

Se trata de un caso aislado de un niño de seis meses que reside en la localidad malagueña de Vélez-Málaga. Ha sido diagnosticado de forma retrospectiva por serología, aunque la fecha de exantema fue el 15 de mayo.

Con este nuevo caso, ya son diez los menores de un año diagnosticados de sarampión en lo que va de año, de los 89 confirmados en toda la comunidad autónoma. De este modo, el 34% han sido menores de 15 años y el 66% adultos -rango 15 y 70 años-.

Solo dos casos (2%) tenían antecedente de vacunación de una dosis documentada, el resto de los casos no estaban vacunados o no se pudo conocer su situación vacunal (entre ellos los casos de país de origen Marruecos).

Un brote activo

En 2025 se han declarado hasta el momento 12 brotes en total de los que solo uno sigue activo en Torrox (Málaga). Los otros once brotes ya han sido declarados cerrados. El brote de Torrox consta de seis casos confirmados: dos en el ámbito familiar y cuatro casos secundarios, tres de ellos en el ámbito familiar y otro en ámbito sanitario.

Los brotes cerrados se localizaban en Huelva (cuatro brotes que sumaban 12 afectados); cinco en Málaga, con 29 afectados en total; y dos en la provincia de Almería, con cuatro afectados en total.

Cabe señalar que Málaga es la provincia con un mayor número de casos confirmados: 51 en total: uno en Álora, uno en Casabermeja, diez en Fuengirola, 18 en Málaga capital, dos en Marbella, siete en Mijas, uno en Nerja, uno en Ojén, uno en Rincón de la Victoria, uno en Torremolinos, dos en Vélez-Málaga y seis en Torrox.

Por provincias, Almería ha registrado desde principios del año 17 casos (uno en Adra, tres en El Ejido, uno en Níjar, uno en Roquetas de Mar, uno en Cuevas del Almanzora, uno en Chirivel y nueve en Vera); Granada, cuatro casos en total en la capital; Huelva, 16 casos (uno en Calañas, dos en Gibraleón, uno en Huelva, cuatro en Lucena del Puerto, dos en Moguer, tres en Palos de la Frontera, uno en San Bartolomé de la Torre y dos en San Juan del Puerto); y, finalmente, un caso en Sevilla capital.

Situación actual con el sarampión

En las últimas semanas la incidencia de casos confirmados presenta una tendencia descendente con casos localizados fundamentalmente en el Distrito Levante Alto Almanzora y Axarquía, según ha explicado la Junta de Andalucía a través de un comunicado.

La mayoría de los casos son importados de Marruecos, están relacionados con caso importado o asociados a brote. Los casos aislados de fuente desconocida han disminuido mucho, desde la semana 20 se han presentado solo tres casos.

Sólo el 28% de los casos ha precisado ingreso hospitalario y no se ha producido ninguna defunción. Los brotes activos confirmados en este momento son fundamentalmente brotes familiares en adultos con un pequeño número de casos, pocas generaciones de casos y con poca transmisión en el ámbito sanitario. En las últimas seis semanas no se ha declarado ningún brote nuevo de sarampión.

Salud y Consumo recuerda, como confirman los datos registrados este año, que el sarampión es una infección que se transmite fácilmente, puede cursar grave y puede afectar tanto a niños como a adultos no vacunados.

Por este motivo, recomienda la vacunación de los menores en las pautas establecidas y de los adultos que no tengan constancia de estar vacunados para proteger a aquellas personas que no pueden vacunarse.

Revisar la vacunación antes de viajar

Desde la Consejería de Salud y Consumo anima a vacunarse de la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) a aquellas personas que vayan a viajar a países con brotes de sarampión, con el objetivo de evitar contraer la enfermedad y contagiarla al regresar a casa, en tanto que se trata de la mejor forma de prevenir la enfermedad.

El calendario vacunal de Andalucía ofrece la triple vírica en dos dosis, a los 12 meses y a los tres años, si bien la primera dosis se puede adelantar en lactantes de seis a once meses en caso de viaje a países de alta endemia de sarampión. En estos casos, la segunda dosis se puede administrar a partir de los 15 meses.

Además, si un adulto no recuerda si está vacunado o no ha pasado la enfermedad debe acudir al centro de salud para que su médico de cabecera pueda derivarle a la consulta de vacunas donde le inocularán la triple vírica si no hay contraindicación médica.

Casos de sarampión en el mundo

España contabilizaba 309 casos hasta el 29 de junio (94 importados, 87 relacionados con caso importado y 128 de origen desconocido). En Europa, en lo que va de año se han registrado casos en Austria (116), Bélgica (178), Chequia (16), Francia (427), Alemania (188), Hungría (3), Italia (334), Países Bajos (437), Polonia (51), Portugal (19), Rumanía (7.416), Suecia (6), Dinamarca (4), Estonia (5), Lituania (5) y Eslovaquia (2).

En abril de este año, 29 países europeos notificaron datos de sarampión, con 975 casos notificados por 18 países. En general, el número de casos disminuyó en comparación con el mes anterior. El mayor número de casos se registró en Rumanía (402), Francia (186), Países Bajos (111), Bélgica (100) y España (52).

Marruecos, tras experimentar un importante brote de sarampión desde octubre de 2023, con más de 40.000 casos notificados, incluidas 150 muertes, presenta una tendencia decreciente durante las últimas 12 semanas tras una campaña nacional de vacunación de recuperación. La OMS evalúa el riesgo como medio en Marruecos en la región. De hecho, no existen restricciones de viaje ni comercio en Marruecos debido a este brote.

Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 10 de junio, en 2025 nueve países notificaron 4.592 casos confirmados, la mayoría de los cuales se registraron en México (1.888), Canadá (1.494) y Estados Unidos (1.166).

El informe de la Región del Pacífico Occidental de la OMS (WPRO) recoge que, de enero a abril de 2025, se notificaron 3.353 casos confirmados de sarampión en la región, distribuidos en 12 países. La mayoría de los casos se notificaron en Camboya (1.060) y China (1.002), seguidos de Mongolia (377), Filipinas (232) y Vietnam (144).