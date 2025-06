El llamamiento viral de dos hermanos de Málaga y su padre, paciente de leucemia: "¡Hacen falta donaciones de sangre!"

"Hace dos semanas, a mi familia le cambió la vida". Así comienza la conversación la joven malagueña llamada Ainhoa Campos, quien con su hermano Yeray han hecho un llamamiento en redes sociales para promover la donación de sangre y plasma, algo que "salva vidas" como la de su padre, Javier, paciente de leucemia.

Un día después de una jornada de playa en familia completamente normal, aprovechando el buen tiempo, Javier comenzó a encontrarse especialmente mal. Tenía los pies muy hinchados, los ojos enrojecidos y un cansancio abismal. Achacaron de inicio al calor todos esos síntomas leves, pero acabó yendo a urgencias, con muy buen ojo, para descartar algo grave.

Se quedó ingresado. Y tras una analítica en la que todos los valores salían totalmente desnivelados, llegó el diagnóstico: leucemia mieloide. "Fue muy chocante, un momento durísimo", confiesa Ainhoa con la voz entrecortada y entre suspiros. "Nunca le habíamos visto enfermo, jamás había estado ingresado en un hospital. Y de un día para otro, nos dijeron que tenía cáncer. Que lo necesitábamos fuerte, y lo estaba, pero claro, te rompe".

En Málaga podemos encontrar puntos alternativos de donación en diferentes municipios, pero principalmente se hace en el centro de transfusión del hospital civil. Es un procedimiento rápido e indoloro. Lo ideal sería acudir con cita previa llamando al 951 034 100 El horario es de 9 a 14:00 de lunes a sábados. Los lunes también abren por la tarde. Muchas gracias por vuestro apoyo ❤️

Desde entonces, la vida de esta familia malagueña gira en torno a la habitación de hospital de Javier, en el Hospital Clínico de Málaga, donde lo tienen aislado, al menos durante los primeros días. Allí, entre análisis, quimioterapia y otros tratamientos, juntos han aprendido a convivir de golpe con una enfermedad, cuyo pronóstico, señala Campos, es positivo, al menos por ahora.

En una de las visitas, Ainhoa escuchó a una enfermera decir que no había suficientes donaciones para cubrir la alta demanda, algo que, en sus propias palabras, le "impactó". Fue entonces cuando ella y su hermano Yeray decidieron actuar. "Teníamos redes sociales, así que las usamos. Subimos un vídeo contando nuestra historia y la necesidad urgente de donar. Por mi padre y por todos los pacientes que, como él, dependen de una transfusión por la enfermedad que padezcan".

El vídeo, publicado hace apenas unas horas, ya ha superado las 70.000 visualizaciones en Instagram y corre también por TikTok a la velocidad de la pólvora, superando las 100.000. La respuesta ha sido inmediata: mensajes de apoyo y de personas, sobre todo jóvenes, que prometen acudir a donar. Toda una red de solidaridad que empieza a tejerse alrededor de un mensaje claro y necesario.

Ainhoa y Yeray no son influencers, pero tienen algo más poderoso que miles de seguidores: un testimonio sincero, crudo y lleno de humanidad. "Queremos que la gente sepa que donar es fácil, que no hace falta pasar por esto para dar el paso, hay una falsa idea de que es difícil donar y no es así. Y que los jóvenes tenemos la capacidad y la responsabilidad de hacerlo. Nuestra sangre es perfecta y está lista para salvar vidas".

Ambos hermanos, además de donar sangre y plaquetas como se ve en el vídeo, se han inscrito ya como posibles donantes de médula ósea, un proceso sencillo que puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte para alguien. "Solo es una extracción de sangre, un simple tubito, para analizar tu compatibilidad. Y si lo eres, aunque suele ser difícil, puedes salvar a una persona. Es así de simple y así de importante. Mi padre es probable que necesite una donación de médula".

Mientras que sus hijos revolucionan las redes, Javier, el padre de Ainhoa y Yeray, continúa su tratamiento con esperanza de vivir a sus 56 años. "Nos han dicho que es curable, que lo han cogido a tiempo, y confiamos plenamente en el equipo médico del Clínico. El trato ha sido excepcional, desde los celadores y equipo de limpieza hasta los psicólogos, enfermeras... Nos sentimos acompañados", dice Ainhoa.

Pero la suya no es una historia aislada. "Cada día que vamos al hospital vemos nuevas personas ingresadas. Gente joven, mayor, de todas las edades. Y todas esas personas necesitan sangre, plaquetas, plasma. No hablamos de un caso, hablamos de cientos, de miles, si multiplicamos por todos los hospitales que tenemos en España.

Su llamamiento recuerda al caso de Pablo Ráez, el joven marbellí que revolucionó el país al hablar con valentía de su lucha contra la leucemia y la importancia de donar médula. En su momento, generó una ola de donaciones brutal. Pero ahora hace falta volver a levantar esa conciencia.

Igual que somos líderes en donación de órganos, a Ainhoa le gustaría que todos fuéramos conscientes de cuánto se ayuda con un tubo de sangre, especialmente porque hoy el que lo necesita es su padre, pero mañana igual eres tú. "Somos nosotros los que podemos cambiar esto. Cada gota de sangre cuenta. Y cada persona que dona, salva una vida".

Dona sangre

📅 27 de junio de 2025

Málaga Unidad móvil en Avda. Andalucía (frente a El Corte Inglés) — de 10:00 a 14:00 Centro de Transfusión (Recinto Hospital Civil) — de 9:00 a 14:00

Benajarafe Unidad móvil en Paseo Marítimo (junto a parada de bus) — de 17:00 a 21:00

Casarabonela Consultorio médico — de 17:00 a 21:00

Guaro Salón de usos múltiples — de 17:00 a 21:00

Periana Consultorio médico — de 17:00 a 21:00



📅 28 de junio de 2025

Málaga Centro de Transfusión (Recinto Hospital Civil) — de 9:00 a 14:00



📅 30 de junio de 2025

Málaga Centro de Transfusión — de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00

Mijas-Costa Unidad móvil junto a Outlet El Corte Inglés — de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

Campanillas Parroquia del Carmen — de 17:00 a 21:00

Mijas Unidad móvil junto al Ayuntamiento — de 17:00 a 21:00



📅 1 de julio de 2025

Málaga Centro de Transfusión — de 9:00 a 14:00

Rincón de la Victoria Unidad móvil en Avda. Mediterráneo (junto a parada de taxis) — de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

Vélez-Málaga Unidad móvil junto a entrada Parque Andalucía — de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00



📅 2 de julio de 2025

Vélez-Málaga Unidad móvil junto a entrada Parque Andalucía — de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

Rincón de la Victoria Unidad móvil en Avda. Mediterráneo (junto a parada de taxis) — de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

Málaga Centro de Transfusión — de 9:00 a 14:00



📅 3 de julio de 2025

Málaga Centro de Transfusión — de 9:00 a 14:00

Rincón de la Victoria Unidad móvil en Avda. Mediterráneo (junto a parada de taxis) — de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

Vélez-Málaga Unidad móvil junto a entrada Parque Andalucía — de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00



📅 4 de julio de 2025

Málaga Unidad móvil en Avda. Andalucía (frente a El Corte Inglés) — de 10:00 a 14:00 Centro Comercial Plaza Mayor (unidad móvil) — de 17:00 a 21:00 Centro de Transfusión — de 9:00 a 14:00

Churriana Centro de usos múltiples — de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30



📅 5 de julio de 2025

Málaga Centro de Transfusión — de 9:00 a 14:00



📅 7 de julio de 2025

Málaga Centro de Transfusión — de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00

Torre del Mar Unidad móvil junto a parada del antiguo tranvía — de 17:00 a 21:00

Marbella Centro Cultural Cortijo Miraflores — de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30



📅 8 de julio de 2025

Marbella Centro Cultural Cortijo Miraflores — de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30

Casares Pueblo Consultorio médico — de 17:00 a 21:00

Málaga Unidad móvil en Avda. Andalucía (frente a El Corte Inglés) — de 10:00 a 14:00 Centro de Transfusión — de 9:00 a 14:00



📅 9 de julio de 2025

Málaga Centro de Transfusión — de 9:00 a 14:00

Torremolinos Unidad móvil junto al Ayuntamiento — de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

Marbella Centro Cultural Cortijo Miraflores — de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30



📅 10 de julio de 2025

Torremolinos Unidad móvil junto al Ayuntamiento — de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

San Luis de Sabinillas Unidad móvil junto al consultorio médico — de 17:00 a 21:00

Málaga Centro de Transfusión — de 9:00 a 14:00 Unidad móvil en Avda. Andalucía (frente a El Corte Inglés) — de 10:00 a 14:00



📅 11 de julio de 2025