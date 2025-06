Enfermeros del Regional de Málaga: "Queremos que no nos falten profesionales para cuidar a nuestros pacientes”

Hace unos días salieron a la calle los médicos de Málaga, este miércoles ha sido el turno de los enfermeros del Hospital Regional Universitario. “Queremos que no nos falten enfermeros para poder cuidar a nuestros pacientes”, ha asegurado Juan Ignacio Aguita, representante de Satse en el hospital.

Esta huelga ha sido convocada por Satse Málaga. Comenzó a las 8.00 horas de este miércoles y finalizará a las 8.00 horas del jueves. Según el sindicato, ha habido un respaldo masivo por parte de los enfermeros y a la concentración han asistido cerca de 400 profesionales.

A primera hora de este miércoles, los profesionales, en uniforme y con sus pancartas han salido a la calle por “el grave déficit de plantilla de enfermeros”.

“Estas graves deficiencias se deben a unas plantillas de base paupérrimas, la falta de cobertura de más de la mitad de las reducciones de jornada y bajas largas, nula cobertura de permisos y licencias, así como de bajas de corta duración, y al mismo tiempo el aumento de la actividad y la complejidad técnica con la consecuente sobrecarga asistencial”, aseguran.

En este sentido, Juan Ignacio Aguita ha señalado que en esta huelga solo están pidiendo “que no nos falten enfermeros para poder cuidar a nuestros pacientes”. Asimismo, ha remarcado que “el mayor peligro de lo que nos ha llevado a la huelga de hoy es la normalización de la grave deficiencia del día a día”.

“No hay enfermeras para curar a los pacientes, no hay medicación para medicarlos. Siendo la única maternidad de Málaga no somos capaces de tener enfermeras para hacer dos cesáreas a la vez”, exponía el profesional.

Esta, según explican, es la primera y esperan llegar a una huelga general, donde “en vez de los servicios mínimos, firmen las ocho unidades”.

La plantilla de enfermeras del Hospital Regional Universitario de Málaga, según Satse Málaga, viene disminuyendo paulatinamente año tras año. Según datos extraídos del portal de transparencia del SAS, la plantilla media de enfermeras del HRUM era de 1.959 enfermeras y enfermeras especialistas en el año 2021; 1.837 en el año 2022; 1.797 en el año 2023; 1.685 en el año 2024 y 1.610 en el año 2025.

En cuatro años, la plantilla de enfermeras del Hospital Regional Universitario de Málaga ha sufrido un descenso de 349 enfermeras mientras que la actividad asistencial se ha visto incrementada.

Las consecuencias, según han ido denunciando tanto SATSE como los propios profesionales, son el preocupante aumento de graves incidentes que están convirtiendo el Hospital Regional en un preocupante referente de inseguridad asistencial.

Junta de Andalucía

Desde la Dirección del Hospital Regional Universitario de Málaga aseguraron hace unos días que están trabajando en "un plan de vacaciones adaptado a las necesidades tanto de los profesionales como de los pacientes, con el objetivo de permitir el descanso de los trabajadores sin comprometer la calidad de la atención sanitaria".

"La planificación asistencial del centro es dinámica y se ajusta a las variaciones estacionales, garantizando una respuesta adecuada a las necesidades cambiantes de la población", aseguran.

El Hospital Regional Universitario de Málaga, según expusieron, "adapta de forma constante su plan de trabajo con el objetivo de responder de manera eficaz a las necesidades asistenciales de la población". Esta planificación, según remarcan, se basa en una evaluación continua de los recursos disponibles, lo que permite priorizar, en todo momento, la seguridad, la eficiencia y la continuidad en la atención sanitaria.