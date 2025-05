Cronología de la plaga de chinches o pulgas en el Regional de Málaga: siguen sin dar con la causa de las picaduras

A finales del mes de abril saltaron las alarmas en el Hospital Regional Universitario de Málaga ante la posibilidad de que hubiera una plaga de insectos en una de las plantas, ya que un trabajador vio un bicho extraño en una habitación y varios trabajadores presentaron picaduras. Ahora, dos semanas después, pese a los trabajos por parte de la gerencia del hospital, siguen sin identificar el agente causal de esta plaga.

El pasado 28 de abril fue cuando se notificaron las primeras picaduras de profesionales de la Unidad de Cardiología del Regional. Desde ese día, según explican fuentes sanitarias a EL ESPAÑOL de Málaga, el Regional ha seguido estrictamente las directrices del servicio de Medicina Preventiva y los controles establecidos por la empresa especializada en desinsectación para garantizar un entorno seguro.

Entre los trabajos llevados a cabo se encuentra el hecho de que han llegado a evaluar la Unidad de Cardiología hasta en tres ocasiones, pero sin identificar el agente causal, por lo que mantuvieron la vigilancia activa.

Europa Press La plaga de chinches o pulgas declarada en el Hospital Regional de Málaga ya afecta a 17 profesionales

Una semana después, ante el incremento de los profesionales afectados por las picaduras de insectos no identificados, tomaron la decisión de fumigar Cardiología. Por tanto, el pasado 9 de mayo trasladaron, de manera temporal, a los pacientes de esta planta a otra área. Este lunes volvieron a sus habitaciones, ya que la empresa había dado por finalizado el procedimiento.

Hasta la fecha, 16 personas de distintos servicios han reportado picaduras, según fuentes sanitarias, pero inciden en que no pueden asegurar que todos los casos tengan origen en el entorno laboral. Además, no se ha registrado ninguna baja relacionada con esta situación, al igual que no tienen constancia de que haya algún paciente afectado por estas circunstancias.

Tanto el centro hospitalario como el Satse sostienen que no saben qué insecto ha podido causar estas picaduras, pero estos últimos, tras consultar con un dermatólogo aseguran que los profesionales han sufrido picaduras de artrópodos, es decir, de pulgas o de chinches.

En cuanto a los profesionales, Satse ha asegurado que son 17 personas de enfermería y técnicos auxiliares, de los cuales dos son del Servicio de Urgencias; otros dos eran del Servicio de Enfermedades Infecciosas y el resto de la Unidad de Cardiología.

En este sentido, el sindicato ha remarcado que “esta es una situación más que viven las enfermeras en el Hospital Regional de Málaga”.

Desde el centro hospitalario, hacen hincapié en que la gerencia, junto con los servicios de Dermatología, Medicina Preventiva y la empresa especializada en desinsectación, continúan monitorizando la situación, “reafirmando su compromiso de mantener un espacio seguro y saludable para profesionales y pacientes”.