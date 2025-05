Una matrona por cada 3.600 pacientes en Málaga: "No nos da la vida para cubrir todas las necesidades"

Las matronas de Málaga han salido a la calle. Durante este lunes, entre las 11.00 y las 15.00 horas han llevado a cabo un parón de su actividad laboral para reclamar a la administración pública la incorporación de, al menos, una matrona por centro de salud en la provincia para poder "mínimamente" aliviar la carga de trabajo a la que se enfrentan estas enfermeras.

En concreto en la provincia de Málaga hay 178 matronas en Atención Primaria y Hospitalización. De este total, 53 se encuentran en Atención Primaria, según los datos proporcionados por Alfonso Calvo, secretario de Acción Sindical de Satse Málaga. Esto quiere decir que “solo hay 53 matronas para atender a todos los centros de salud de Málaga y provincia”.

Por ello, con este parón parcial y una concentración a las puertas de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga exigen que “se cumpla con el pacto de Atención Primaria”.

“Entendemos que lo que se tiene que hacer es acercar los ratios de matrona paciente o matrona - mujer en edad fértil a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud”, según Calvo. Ese ratio ronda los 3.000 y 3.500 pacientes por matrona, pero en Málaga se sitúa en los 7.600 pacientes por profesional.

Por ello, están solicitando que se contrate una matrona por cada centro de salud. “Pedimos estos como algo que viene a paliar mínimamente los datos estadísticos que tenemos, no como algo perfecto o algo que establecería un número maravilloso o una ratio muy buena”, explica.

Para poder empezar a hacer frente a ese déficit, según este profesional, tendrían que contratarse como mínimo a 50 matronas “para establecer unos márgenes que serían paliativos”.

En este sentido, Juan Díaz, portavoz en Málaga de la Plataforma de Matronas Andaluzas Unidas, hace hincapié en que las matronas son especialistas obstétricas ginecológicas y no solo atienden la parte de ginecología. En los centros de salud, por ejemplo, aparte de tratar embarazos, hacen asesoramiento y planificación familiar, atención a la menopausia, entre otras actividades.

“Si una mujer pide una cita para una matrona, la vamos a atender, pero no tenemos recursos, no nos da la vida en nuestra jornada laboral atender todas las necesidades que tienen las mujeres”, según Díaz.

Asimismo, ha expuesto que hay matronas que atienden a varios pueblos en Atención Primaria, incidiendo en que “no puede ser que en un centro de salud podamos hacer la primera visita de embarazo solamente y en otros llevar más visitas. A nivel hospitalario hay matronas en el paritorio del Materno, en las plantas de embarazo y alto riesgo, pero no hay matronas en las plantas de maternidad, donde van las mujeres después de parir y no son atendidas por profesionales adecuadas”.

Respuesta Junta de Andalucía

Por su parte, desde la Junta de Andalucía aseguran que la provincia de Málaga cuenta con una dotación equilibrada y adecuada de matronas, que permite atender con calidad, cercanía y seguridad a las mujeres en todas las etapas de su vida.

Su trabajo se desarrolla en línea con las prioridades estratégicas del sistema sanitario público andaluz, reforzando su papel asistencial, preventivo, educativo y de liderazgo en la salud sobre todo en ciertas etapas de la vida de la mujer. Esta especialidad es clave un papel clave en el seguimiento ginecológico, prevención y salud sexual y reproductiva.

Las matronas en Málaga, como en el resto de Andalucía, son figuras centrales en la preparación al nacimiento y acompañamiento en la crianza, la atención al parto respetuosa y segura en los hospitales, en los programas de prevención del cáncer de cérvix; por ello, desde el Servicio Andaluz de Salud se le agradece profundamente su labor diaria.

En Atención Primaria, las matronas de Málaga realizaron durante 2024 un total de 124.043 consultas, lo que supone una media diaria de 74,5. Además, se han realizado 60.746 seguimientos programados, 3.361 recogida de muestras y 2.453 cribados de cáncer de Cérvix. En los hospitales, atendieron, además, más de 8.500 partos en 2024.Y todo ello se refuerza con el aumento del número de profesionales en un 33% en los últimos años (de 182 a 242).

Así, la provincia de Málaga se encuentra en la media de la ratio andaluza con 69 matronas por cada 100.000 habitantes (número de matronas ajustado a cartera de servicio -mujeres en edad de 15-64 años- por cada 100.000 habitantes).