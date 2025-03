La medicina en Málaga tiene rostro de mujer: "Hemos luchado por nuestro sitio, pero aún queda camino por recorrer"

La medicina no entiende de sexos, pero sí de esfuerzos y dedicación. En Málaga, las mujeres han sido y son piezas clave en la transformación del ámbito sanitario. Cada día se enfrentan no solo a los desafíos de la profesión, sino también a las barreras históricas impuestas por una sociedad que aún asocia el rol del médico con una figura masculina, pero la realidad en la provincia es totalmente diferente: la medicina en Málaga tiene rostro de mujer.

Las mujeres poco a poco han ido haciéndose un hueco dentro de este mundo hasta ser las más presentes en los colegios institucionales. Esto ocurre en el Colegio de Médicos de Málaga, donde según los últimos datos del Consejo Andaluz de Médicos de Andalucía, en la provincia están en activo 4.518 médicas, frente a 3.988 médicos.

En el Colegio de Enfermería de Málaga, según los datos aportados, sucede lo mismo, puesto que de los 9.726 colegiados que tienen actualmente, el 78,72% son mujeres, es decir, 7.657 enfermeras.

En el marco de Día Internacional de la Mujer, cabe recordar que hace décadas este panorama era impensable, pero eso ya quedó atrás. Las mujeres son subdirectoras médicas, jefas de servicio, directoras de centros de salud, coordinadoras de unidades y un largo listado de altos cargos para los que están totalmente cualificadas.

"Hemos luchado por nuestro sitio, pero aún queda camino por recorrer", coinciden Ana Pozo, Patricia Alemán, Victoria Scholz, Estela Díaz, Inmaculada Herruzo y Maite Castelló, seis profesionales que ejercen la medicina en Málaga y que han atendido a EL ESPAÑOL de Málaga.

La historia de cada médica y cada enfermera es diferente. Los motivos que las llevaron a adentrarse en el mundo de la medicina son diversos, pero lo que todas tienen claro es que esta profesión es vocacional y “la más bonita del mundo” que te da tanto como te quita, ya que el conciliar no es una tarea fácil para ellas.

Inmaculada Herruzo, subdirectora médica del 061

Entre las mujeres que han tenido que hacer frente a numerosos desafíos se encuentra Inmaculada Herruzo, subdirectora médica del 061. Siempre quiso ser médica, nunca se planteó otra profesión y en cuanto se sacó el MIR se fue al Hospital Comarcal de la Axarquía a trabajar.

“Antes del MIR tenía en la cabeza cardio o neuro, pero saqué medicina de familia y las urgencias fue lo que me terminó encantando porque cuando llegaba un paciente crítico al que sabía que le pasaba y conseguir que ese paciente saliera adelante hacía que llegara a la casa súper emocionada”, cuenta.

Tras 25 años de experiencia, en los que ha sido, entre otros puestos, directora de unas urgencias extrahospitalarias hace balance de todo lo vivido y recuerda que sus inicios en ese puesto no fueron fáciles. “Éramos dos las nuevas que empezábamos y cuando nos veían decían ya están las niñas cambiándolo todo, el poder que le han dado a estas niñas, veremos a ver por dónde sale. Al final, poco a poco lo fuimos luchando y nos respetaron”, cuenta.

Entre las dificultades a las que se ha enfrentado también destaca el hecho de que “las mujeres tenemos que demostrar mucho más que somos médicos” al mismo tiempo que tratan de conciliar la vida laboral y la profesional. “Era muy complicado y gracias a dios que yo tenía a mis padres, sino hubiera sido muy difícil criar a mis hijas”, señala.

Patricia Alemán Sinning, médica de familia del Hospital Universitario Costa del Sol.

Con esta profesional coincide Patricia Alemán Sinning, médica especialista en medicina familiar y comunitaria del Hospital Universitario Costa del Sol. Ella no ha tenido hijos, pero sí ha observado cómo sus compañeras hacían malabares para poder llegar a todo, al mismo tiempo que se sentían mal y “se pasaban el día al teléfono para ver que pasa en sus casas”.

"Además, ha experimentado en carne propia cómo varios profesionales le dijeron en una entrevista de trabajo: "No pensarás quedarte embarazada pronto, ¿verdad?". Todo con el objetivo de hacerle entender que “debía postergar mis deseos de ser madre si quería obtener aquel trabajo”.

Alemán llegó a Málaga hace años. Se enamoró de la Costa del Sol al comienzo de su carrera y nunca volvió a mirar atrás. Jornada tras jornada ha ido haciéndose un hueco dentro del mundo de la medicina hasta llegar a su actual puesto como médica de urgencias en el Costa del Sol.

“Hay más médicas colegiadas ejerciendo que hombres, pero eso no significa que seamos más en puestos de poder”, sostiene. En este punto remarca que “la única forma de que las mujeres déjemos de tener ese suelo pegajoso que nos impide llegar a los puestos de poder, es que cambie la educación de la sociedad, hasta llegar a una corresponsabilidad total en las tareas del hogar y cuidado de niños y dependientes”.

Ana Pozo, directora de un centro de salud de Antequera

Ana Pozo, directora de un centro de salud de Antequera y médica de guardia en las urgencias en el Hospital de Antequera, también ha tenido que sortear algún que otro obstáculo a lo largo de su carrera, pero asegura que en el Área Sanitaria Norte de Málaga ha tenido mucha suerte y ayuda a la hora de conciliar.

“Uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentados las mujeres es lograr que nos vieran como médicos porque muchas veces somos la niña, la muchacha o la chiquilla pasante”, remarca la médica que añade que en numerosas ocasiones este problema surge porque la sociedad no termina de asimilar que una mujer también puede ser doctora.

Esta profesional es una enamorada de las urgencias, del trato y el cuidado de los pacientes. Actualmente, dirige uno de los centros de salud de Antequera y también hace guardias en el hospital del municipio porque “la medicina de familia es muy bonita, ya que ocupa todos los puntos de los pacientes desde que naces hasta que te mueres y eso incluye las urgencias que es lo que más me gusta”.

A su juicio, cada vez son más las mujeres que están en los altos cargos, pero todavía queda mucho camino por recorrer. En su área sanitaria tratan que haya igualdad, en cuanto a contratos, sueldos y oportunidades, pero incide en que en esta carrera “hay momentos muy duros, de mucho estrés” y las mujeres a la hora de conciliar “muchas veces se sienten mal por dejar atrás a su familia y eso es una losa que tenemos todas”.

Victoria Scholz, responsable de la Unidad de Mama de HLA El Ángel

Victoria Scholz, responsable de la Unidad de Mama en HLA Hospital Universitario El Ángel, descubrió su vocación por la medicina desde niña. Desde pequeña, mostraba un fuerte interés por curar heridas y ayudar a los demás. Con el tiempo, ese instinto se convirtió en una pasión por la cirugía, una especialidad exigente en la que tuvo que demostrar su valía en un entorno predominantemente masculino.

En sus primeros años de ejercicio, se encontró con dificultades y prejuicios, pues la imagen tradicional del médico seguía estando ligada a la figura masculina. Aun así, recibió apoyo de algunos compañeros y mentores que la ayudaron a consolidarse en su profesión.

A lo largo de su carrera, Scholz ha enfrentado obstáculos relacionados con su género, especialmente con hombres más jóvenes, quienes en ocasiones han mostrado reticencia a aceptar su liderazgo y experiencia. "Eso de que haya una mujer que lleve la voz cantante, no lo llevaban bien. Ha sido quizá el mayor hándicap con el que me he tropezado", asegura.

En sus inicios era impensable que una mujer liderara en ambito de la cirugía de mama, hoy en día la situación ha cambiado, y cada vez hay más cirujanas en hospitales, tanto públicos y privados. No obstante, la profesional reconoce que, a pesar de los avances, las mujeres en medicina aún deben esforzarse más para ser reconocidas en igualdad de condiciones.

Estela Díaz Sánchez, jefa de Urgencias de Vithas Málaga

Pese a que la mujer está cada vez más presente dentro de los hospitales, Estela Díaz Sánchez, jefa de Urgencias de Vithas Málaga, reconoce que hay especialidades como la traumatología, donde todavía predominan los hombres debido a las exigencias horarias y la dificultad de conciliación. Eso sí, nada las puede parar y cada vez son más las mujeres que acceden a estos ámbitos.

Díaz siempre ha querido cuidar de los demás y no dudó en elegir la carrera de medicina cuando tuvo que decantarse por una profesión. Tras finalizar sus estudios y aprobar el examen MIR, optó por la especialidad de médico de familia durante años trabajó en consulta, hasta que asumió un rol de gestión en el hospital y, hace un año, le ofrecieron la jefatura del servicio de urgencias.

Con respecto al impacto de la mujer en la medicina, Díaz considera que las médicas tienen "más facilidad para la empatía y para ponernos en el lugar del otro". Por lo que esto ha influido en la manera en que se ejerce la profesión, generando un enfoque más humano en la práctica médica femenina.

Maite Castelló, directora de Enfermería de Quirónsalud Málaga

Maite Castelló, la directora de Enfermería en Quirónsalud, asegura qeu ser enfermera "no es solo un trabajo, sino una forma de vida". Tras años de trabajo y dedicación ha conseguido integrar su profesión en su día a día y conciliar su vida laboral y familiar. En este punto, asegura que al tener cuatro hijos, ha tenido que organizarse con aulas matinales, comedores y su familia para poder perseguir sus sueños.

Su trayectoria profesional comenzó en urgencias, pasó por quirófanos y realizó guardias en ambulancias hasta que primero se convirtió en supervisora y más darte en directora de Enfermería. Más allá de la dirección de Enfermería, Castelló ha impulsado la creación de una unidad de proyectos de innovación en su hospital, porque está convencida de que la creatividad y la gestión pueden mejorar la calidad asistencial.

Cree que las mujeres tienen una gran capacidad para la innovación y la resolución de problemas, cualidades que derivan de su rol histórico de gestionar múltiples responsabilidades. En cuanto a su equipo sostiene que lo forman cuatro profesionales: dos mujeres y dos hombres. "Ellos aportan la parte técnica y nosotras la parte de creación de proyectos e inventar", explica.

Asimismo, pese a todos los avances realizados a lo largo de la historia y que la mujer está cada vez más presente en el mundo de la investigación, Castellón incide en que “requiere mucho tiempo y eso es tiempo de tu casa que a la hora de conciliar cuesta un poco más. Todavía hay que avanzar un poco más porque sigue habiendo muchos más hombres investigadores que mujeres”.

Mensaje futuras generacios de mujeres

La medicina para estas seis mujeres es vocación. Todas soñaban con serlo desde pequeñas y todas trabajan día a día para hacer su labor lo mejor posible. Al pensar en las futuras generaciones de mujeres aseguran que con esfuerzo y determinación llegarán donde quieran.

Además, inciden en que si mantienen la humanidad en la profesión y siguen luchando por el reconocimiento del talento sin importar el género. También aconsejan que luchen por sus objetivos y no se sientan en inferioridad porque "las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para ejercer la medicina y deben enfocarse en sus objetivos sin compararse con los demás".