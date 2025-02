Alerta en Málaga por el brote de sarampión: expertos insisten en la vacunación para frenar su expansión

Los casos de sarampión detectados en centros educativos de la provincia de Málaga hace unos días han hecho saltar todas las alarmas. Por ello, desde Quironsalud Málaga expertos en la materia advierten de que el aumento de los casos de esta enfermedad es peligroso, ya que es una de las más contagiosas del mundo y es una amenaza en muchos países.

En España, a pesar de los avances en salud, “están apareciendo brotes; especialmente importantes cuando bajan las tasas de vacunación”, según advierte el doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga.

En este sentido, incide en que actualmente está disponible una nueva arma preventiva: la vacuna tetravírica, recomendada por la Asociación Española de Pediatría y que juega un papel crucial, ya que no sólo protege contra el sarampión, sino también contra la rubéola, las paperas y la varicela.

De igual forma, al observar de que los casos de sarampión están aumentando, desde el equipo de Pediatría de Quirónsalud Málaga quieren concienciar a la sociedad sobre la importancia de la inmunización y han iniciado una campaña de vacunación mediante la que ofrece a todos nuestros niños esta novedosa vacuna.

Asimismo, remarcan que la vacunación es muy importante porque "por cada persona con sarampión, 9 de cada 10 personas a su alrededor que no estén vacunadas pueden contagiarse. Es un virus altamente transmisible y que puede causar complicaciones graves como neumonía o encefalitis”, según Baca.

Hasta ahora se podía vacunar por separado de varicela y de sarampión-rubeola-paperas. Al conseguir unificarlo para su administración en un sólo “pinchazo”, se ayuda a evitar los riesgos de estas enfermedades virales. Pero su importancia no termina ahí.

“La inmunización masiva no sólo protege a quien recibe la vacuna, sino que también evita la propagación del virus en la comunidad. Este fenómeno, conocido como inmunidad de grupo, es fundamental para proteger a los bebés que aún no tienen la edad para vacunarse y a quienes, por razones médicas, no pueden recibir la dosis”, destaca el pediatra.

¿Cómo y cuándo se aplica la vacuna del sarampión?

La vacuna tetravírica se recomienda en la segunda dosis de esta inmunización: entre los 3 y 4 años (Calendario de Vacunación e Inmunización año 2025, Sistema Nacional de Salud), aunque la Asociación Española de Pediatría la recomienda a los dos años; que conseguiría disminuir los riesgos propios de estas enfermedades al adelantarla. Así ya está implementada en diversas comunidades autónomas, como Baleares, Castilla y León, Murcia o Valencia.

Sus beneficios clave son: menos pinchazos y más protección. Al incluir estas cuatro enfermedades en una sola vacuna, se reduce la cantidad de inyecciones necesarias; conocemos que es altamente efectiva y, con dos dosis, “la eficacia de protección contra el sarampión supera el 95% y así evitaríamos brotes”; luego cuanto más alto sea el porcentaje de niños vacunados, más eficaz será y ellos se facilitara disminuyendo el número de “pinchazos”, siendo menor la posibilidad de que el virus se propague.

Síntomas del sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños, aunque puede presentarse en cualquier edad. Se caracteriza por fiebre alta, tos, congestión nasal, conjuntivitis y un exantema maculopapular que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Antes de la aparición del exantema, pueden observarse manchas de Koplik (pequeños granos blancos a menudo sobre un fondo rojizo) en la mucosa bucal, consideradas patognomónicas muy diagnósticas de la enfermedad. Las complicaciones incluyen otitis media, neumonía, diarrea y encefalitis, siendo más frecuentes en niños pequeños.

Frente a un caso sospechoso de sarampión, los afectados deben informar a las autoridades sanitarias para activar los protocolos de vigilancia y control. Después, mantenerse aislados para no prevenir la transmisión y localizar a las personas que estuvieron en contacto con el paciente para evaluar su estado inmunológico y, si es necesario, administrar la vacuna o inmunoglobulina.

Brotes de sarampión

Desde finales del año 2022 se ha detectado un aumento en el número de casos de sarampión tanto a nivel mundial como en la Unión Europea, continuando su ascenso durante 2024 y 2025. En el último año se han notificado 21 brotes en 11 comunidades autónomasespañolas.

En febrero de 2025, se ha declarado un brote de sarampión en una guardería de la provincia de Málaga. Inicialmente, se detectaron tres casos en niños no vacunados: dos gemelos de dos años y un menor de 14 meses. Posteriormente, el número de afectados ha ido aumentando.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha activado el protocolo de vigilancia y seguimiento epidemiológico para contener la propagación de la enfermedad, recordándonos la importancia de la vacunación contra el sarampión, especialmente en niños a partir de los 12 meses de edad. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión y sus complicaciones. Mantener altas coberturas vacunales es esencial para evitar futuros brotes y proteger la salud pública.

Y hace sólo un mes, en enero de 2025, se confirmó un brote en Vizcaya con 12 casos, todos relacionados con un caso importado. Las autoridades sanitarias implementaron medidas de control para contener la propagación, incluyendo la recomendación de limitar actividades sociales y el uso de mascarillas para los contactos cercanos.

A nivel mundial, el sarampión ha experimentado un resurgimiento en los últimos años. En 2023 se reportaron 10,3 millones de casos, aproximadamente, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. En España, aunque la cobertura de vacunación es alta, se están registrando brotes esporádicos.