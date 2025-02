El lado oscuro de las redes sociales: promueven la delgadez extrema y agravan los TCA, según expertos de Málaga

En el momento en que las redes sociales pasaron a formar parte de la vida diaria de toda la sociedad, la vida cambió. En ese momento, la población comenzó a tener acceso a datos e informaciones que hasta entonces no era posible y que pueden ser perjudiciales para la salud.

Con esta premisa, cuatro investigadores del Colegio de Médicos de Málaga se adentraron en el mundo virtual para analizar si el mal uso de Internet puede, por un lado, agravar la salud de las personas con trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y, por otro, fomentar la delgadez extrema como ideal de perfección.

Los autores del estudio son los doctores José Miguel Pena Andreu, Andrés Fontalba Navas, Raquel Cueto Galán y Claudia Ruiz Centeno, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y médicos colegiados en el Commálaga. El estudio fue publicado recientemente en la revista científica Frontiers y se titula Problematic internet use and its relationship with eating disorders.

Para llevara cabo esta investigación, se adentraron en las redes sociales (TikTok, Instagram, Facebook, X, entre otras) y acceder a diferentes grupos y contenidos que pueden ser “peligrosos para personas con trastornos de la conducta alimentaria o con riesgo de desarrollar estos trastornos”, ha asegurado Raquel Cueto.

Asimismo, ha incidido en que, pese a que las plataformas presentaron algunas limitaciones, pudieron acceder sin problemas. Por tanto “si nosotros pudimos acceder a este tipo de información y esquivar esos filtros, cualquier persona puede hacerlo y de ahí la peligrosidad de este asunto y la importancia”.

Tras analizar los contenidos, la primera conclusión a la que llegan es que se “impone la idea de que la visibilidad de los huesos y la delgadez del tema son definición de perfección y feminidad”. Además, recurren a exponer las “ventajas de ser delgada frente a ser gorda”.

Los trucos y los consejos no faltan y le dan mucha importancia a las calorías. “Se comparten infinidad de aplicaciones para contabilizar estas calorías y se promueven métodos y dietas muy peligrosos para la salud”, ha remarcado Cueto.

Uno de los aspectos que ha sorprendido a los investigadores es que la mayoría de personas que acceden a estos grupos son chicas adolescentes que comparten todo tipo de contenido. Entre esos datos que aportan se encuentran imágenes o vídeos donde muestran su cambio físico y su “mejora”, mientras les dan estrategias y técnicas para seguir mejorando.

Por otro lado, Andrés Fontalba ha resaltado que no todo se queda ahí. Si los líderes de estos grupos observan que no se cumplen los objetivos, regañan a los usuarios. “Se insulta, se grita y se ofende. Además, se observa mucha gordofobia porque asocian el sobrepeso con una enfermedad, con el fracaso y la ruina. Mientras que la extrema delgadez es el éxito”, ha asegurado.

Asimismo, Claudia Ruiz ha hecho hincapié en que en estos foros también se crean lazos sociales fuertes entre personas en situaciones de vulnerabilidad similar, lo que fomenta comportamientos peligrosos. Al mismo tiempo que estos grupos instan a los usuarios a aislarse de sus familiares y amigos, por lo que su vulnerabilidad aumenta.

Después de este análisis, los expertos han coincidido en que el uso problemático de Internet y el consumo de este contenido que favorece la anorexia y la bulimia están asociados con el desarrollo y agravamiento de los TCA.

Además, han incidido en que es crucial que profesionales de la salud, educadores y plataformas digitales colaboren para abordar la difusión de este contenido, implementar medidas preventivas y promover la alfabetización digital y la conciencia entre adolescentes y adultos jóvenes.

Legislación más dura

El Colegio de Médicos de Málaga tiene pensado, al igual que lo hizo advirtiendo sobre los riesgos para la salud del consumo excesivo de pantallas en menores, comparecer de nuevo ante el Parlamento de Andalucía para exponer los resultados de este estudio ante los parlamentarios andaluces.

La institución malagueña no descarta tampoco hacerlo a nivel nacional, ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, con el objetivo de solicitar una mayor regulación de Internet y contenido de redes sociales para evitar que esta información tan dañina para la salud llegue a la ciudadanía.