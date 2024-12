Me diagnosticaron endometriosis y no sabía ni lo que era: así lo pude superar

La vida cambia de un momento a otro. Muchas veces se tienen enfermedades y dolores crónicos a los que no se les pone una etiqueta concreta o no se les da importancia, confiando en que pasarán. Pero no pasan sin la atención de un médico e incluso sin una intervención quirúrgica.

Almudena Navarro es un ejemplo. Tenía endometriosis. Es una enfermedad que afecta a 190 millones de mujeres en el mundo en edad reproductiva y muchas veces ni siquiera se diagnostica. De hecho, en muchas ocasiones los médicos le dicen a sus pacientes que son dolores propios de la menstruación y a volar.

Sin embargo, hay estudios rigurosos que dicen que aumenta en un 30% el riesgo de mortalidad prematura con esta enfermedad. Primero comienza por ser dolores durante los días de periodo, pero llegan a ser cada vez más fuertes y durante más días, e, incluso, dolores durante las relaciones sexuales y al hacer de vientre.

El endometrio es la parte interna del útero, que cada mes se prepara para un posible embarazo. Si la fecundación no se produce, el endometrio se desprende del útero junto con el óvulo, a lo que llamamos menstruación o regla. La endometriosis ocurre cuando el endometrio en vez de implantarse en su sitio lo hace en otras partes del cuerpo por razones que se desconocen.

Se han encontrado restos de endometrio en prácticamente todos los órganos del cuerpo excepto el bazo y el corazón. Como no se encuentra en su sitio la regla no tiene salida y se queda en el interior del cuerpo, lo que puede producir adherencias, es decir, que los diferentes órganos o los ovarios queden pegados entre sí, algo que genera dolor a la mujer.

"Cuando escuché la palabra endometriosis no sabía lo que era ni había oído hablar nunca de esta enfermedad", afirma Navarro.

Navarro ha sido paciente del Hospital Vithas Xanit Internacional y en este póscast explica que después de la intervención que tuvo lugar a finales de febrero, en unos meses, desapareció el dolor crónico.

Almudena Navarro estuvo varios años hasta ser diagnosticada. Consultó a varios especialistas y llegó a someterse a dos intervenciones. "Llegó a Vithas Xanit Internacional porque estaba en lista de espera para recibir tratamiento en otro hospital y se encontraba con mucho dolor y agobiada y quería acelerar el proceso, con una atención y repuesta rápida", afirma la ginecóloga del centro hospitalario de Benalmádena Davinia Moya.