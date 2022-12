El Covid sigue muy presente en Málaga: hay siete muertos más y tres personas en la UCI en una semana

Noticias relacionadas La mitad de los malagueños mueren por una enfermedad circulatoria o por cáncer

Pese a la eficiacia de las vacunas, la eliminación de las mascarillas y el regreso a la normalidad no hay que olvidar que el Covid no solo no ha desaparecido sino que sigue presente en Málaga. De hecho, en la provincia de Málaga han muerto siete personas en las última semana que tenían este virus y en estos momentos hay otros tres ciudadanos ingresados en la UCI que son portadores del Covid-19, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 han perdido la vida 2.808 personas por el Covid19 en Málaga, la segunda provincia andaluza con mayor mortandad por detrás de Sevilla (3.367 fallecidos). También se contabilizan hasta la fecha 16.476 personas hospitalizadas, de las que 1.224 han tenido que pasar por cuidados intensivos. El volumen de hospitalizados, afortunadamente, no tiene nada que ver ahora con el existente en las peores olas y en Málaga hay ahora 41 ingresados.

Según los datos aportados por la Junta de Andalucía, en Málaga hay 1,4 millones de personas que tienen la pauta completa de vacunación y, en el caso de toda Andalucía, el 92% de los mayores de 5 años están totalmente vacunados.

Sigue los temas que te interesan