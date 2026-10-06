El imperio de Marcos Granda, con seis estrellas Michelin: abre nuevo restaurante en Málaga y ya tiene ocho en toda España

Paula de Marcos contará con una plantilla de unas 20 personas, terraza, zona de eventos y programación cultural, bajo un diseño interior de Paco Lago.

La propuesta buscará ser el «lobby de la ciudad», dirigida a residentes y visitantes, con un ticket medio de 40-45 euros y una amplia representación de vinos locales por copas.

El restaurante, dedicado a su hija Paula, apostará por una cocina informal y continua de 12:00 a 22:00, con tapas, platos para compartir y producto malagueño.

Marcos Granda abrirá el 15 de febrero de 2027 Paula de Marcos en Muelle Uno, en el antiguo local de José Carlos García, su primer proyecto en Málaga capital.

Marcos Granda, empresario con seis estrellas Michelin, trabaja en un nuevo proyecto tras cuatro años sin aperturas.

El hostelero asturiano, afincado en Marbella, desembarca por primera vez en Málaga capital con "muchas ganas e ilusión", y un restaurante que se aleja de la alta cocina.

El grupo que lleva su nombre crece en Muelle Uno, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, concretamente en el antiguo local del restaurante José Carlos García.

Allí estrenará Paula de Marcos, un establecimiento que busca transmitir "juventud, frescura, espontaneidad y una nueva forma de disfrutar de la gastronomía sin demasiados protocolos", cuenta el empresario a EL ESPAÑOL de Málaga.

Este nombre tiene una historia personal: Paula es la hija de Marcos Granda, de 18 años. "Va a ser una cocina muy informal, con un concepto muy característico también del producto malagueño y en base a esa originalidad de la juventud", detalla Granda.

Este restaurante será el sexto proyecto del Grupo Marcos Granda en España, y se suma a Skina (2 estrellas Michelin) y Nintai (1 estrella Michelin) en Marbella.

Fuera de la provincia de Málaga, cuenta con Clos y Toki en Madrid (ambos con 1 estrella Michelin) y Marcos, en Gijón (1 estrella Michelin). Ahora da un paso más en ese imperio gastronómico.

La clave del proyecto nace de una afición personal, inspirado en la energía del lobby de un hotel. "Yo amo la hospitalidad en un gran hotel. Todavía no he tenido la oportunidad de llevarlo a cabo dentro de un hotel, pero ahora quiero plasmarlo en Muelle Uno", subraya.

Su idea es "redibujar este concepto" y que Paula sea "el lobby de la ciudad", tanto para el visitante que llega en crucero y para los miles de turistas que pasan por el puerto como para los residentes, "sin dar la espalda al malagueño", resalta Granda.

Será el primer concepto del grupo con una cocina informal y dinámica, pensada para cualquier hora y alejada de la estructura tradicional de un restaurante.

La cocina estará abierta de forma ininterrumpida de 12:00 a 22:00 horas, los siete días de la semana. "Puedes tomarte una tapa y luego puedes cenar o hacer un evento de cualquier tipo", resume Granda.

La propuesta gastronómica tendrá raíces andaluzas y una mirada atenta al producto local, con tapas, platos para compartir, embutidos de Ronda y una presencia destacada de los vinos malagueños.

"Me gustaría que la cerveza Victoria formara parte, que Larios, que es una marca malagueña, formara parte, y todas aquellas marcas del ámbito malagueño. Queremos mucha identidad malagueña", apunta el empresario, que se encuentra inmerso en los preparativos del proyecto con el objetivo de abrir el 15 de febrero de 2027.

En la carta de vinos se ha marcado un objetivo ambicioso, según cuenta. "Voy a hacer un esfuerzo para tener el 80-90 % de todas las bodegas malagueñas dentro de la carta de Paula, por copas", añade.

También quiere un abanico de precios amplio, para "que el malagueño pueda sentarse en la barra y tomarse una cerveza con una tapa", o disfrutar de una comida o cena con un ticket medio de 40-45 euros por persona.

Zona de eventos

El espacio incluirá además una zona pensada para este tipo de encuentros. "No queremos perder la fuerza de los eventos en Málaga", dice.

Habla de celebraciones corporativas, familiares y empresariales, y de una programación cultural con "los nuevos talentos de la música en Málaga". "Queremos que sea un proyecto muy amplio, un proyecto para todos", asegura

El equipo de Paula de Marcos estará compuesto por unas 20 personas, talento que le acompaña desde hace tiempo y que dará continuidad a la filosofía del grupo. "Lo más importante para mí son las personas, todo el talento que tengo a mi alrededor", insiste.

Granda lo deja claro: no es un proyecto de alta gastronomía. "Tenemos un portfolio muy bueno con la alta gastronomía, con diferentes restaurantes y diferentes nichos de mercado, y Paula queremos que se centre en otra cosa. Otro concepto, con nuestro sello de la hospitalidad que tanto marca al grupo", detalla.

Esa hospitalidad es, para él, el verdadero eje: "Yo soy camarero y me encanta el mundo de la sala y del servicio, y eso queremos que sea la fuerza fundamental de Paula de Marcos", añade.

El local cuenta con una terraza muy amplia y varios espacios, y Granda quiere darle mucho protagonismo. "Vamos a darle mucha fuerza a la parte exterior, a la terraza, que tiene que ser espectacular, para todo el visitante y para el malagueño. Van a pasar muchísimas cosas dentro de esa terraza", augura.

El interiorismo estará firmado por Paco Lago, estudio malagueño muy conocido. "Ya forma parte de nuestra familia, y le hemos dado la oportunidad de hacer algo muy especial con el proyecto de Paula", cuenta Granda.

La imagen de marca correrá a cargo de Narita Comunicación, "una empresa malagueña que lleva tiempo en el sector" y que, según Granda, "ya forma parte de la familia".

"Estoy tremendamente agradecido porque teníamos muchas ganas de llegar a Málaga", afirma, y extiende ese agradecimiento a la propiedad de Muelle Uno, que "ha mostrado un interés increíble" desde el primer momento. "Para el grupo no es llegar a cualquier lado", subraya.

Asimismo, el empresario hace un llamamiento a la participación de la sociedad malagueña y las instituciones en este proyecto. "Tenemos tiempo para sentarnos y hacerlo posible". Su deseo es que sea "un proyecto para todos los malagueños".