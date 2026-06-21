Lydia Nieto, la reina del brunch en España: "Pasamos de facturar 200.000 € a 25 millones y tendremos 30 locales este año"

La empresa apuesta por la integración social, colaborando con Down Málaga, Down Madrid y Cruz Roja para contratar y formar a personas en riesgo de exclusión.

La propuesta de Brunchit combina estética atractiva, platos saludables y experiencia 'instagrammable', alineada con la tendencia de bienestar y consumo bajo en alcohol.

Brunchit cuenta actualmente con 23 establecimientos en España y Portugal, y planea expandirse a París y Lisboa, priorizando un crecimiento orgánico y coherente.

Lydia Nieto, fundadora de Brunchit, ha llevado su cadena de brunch de facturar 200.000 euros a alcanzar los 25 millones y prevé llegar a 30 locales este año.

Seguir el instinto y hacer lo que a uno realmente le gusta puede salir bien o mal. A la empresaria malagueña Lydia Nieto le ha salido perfecto. Tanto que es la fundadora y CEO de la cadena Brunchit, que está triunfando en España y que ya tiene presencia internacional.

Estudió Marketing y trabajaba en una empresa tecnológica en Barcelona. "Pero yo era una foodie, me encantaba el mundo de la gastronomía y la experiencia gastronómica, pero mis padres no querían que trabajara en el sector hostelero porque era un trabajo duro y poco valorado", detalla en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

En Barcelona vio algunos establecimientos de brunch (comida entre el desayuno y el almuerzo típica en países anglosajones) y le gustó. Lo que acabó de convencerla fue unas vacaciones en Bali, donde observó muchas más empresas de este estilo.

"Indagué en los inicios del brunch, en cómo se hacía en Nueva York, en Londres o en Australia y me lancé", comenta. En 2014 estuvieron un año diseñando el proyecto.

Lydia Nieto, CEO de la cadena Brunchit.

La idea era abrir locales en los que hubiera café de especialidad, platos saludables, tostadas coloridas, pancakes y un diseño muy atractivo. Que invitara al consumidor a entrar.

Brunchit nació en 2015 con un local en la calle Carretería en Málaga. "Fue un local de prueba para ir testeando y empezamos facturando 600 euros al día", rememora Nieto.

Fue un éxito, se corrió la voz y el proyecto creció. Abrieron otro local en Málaga, luego un tercero en Marbella y un cuarto en Madrid.

En estos momentos tienen 23 establecimientos en Málaga, Sevilla, Madrid, Barcelona, Alicante, Palma de Mallorca, Ibiza, Gibraltar y Oporto. A eso le suman cuatro más en obras en Lisboa.

Eso implica, según cuenta Nieto, que "de esos 600 euros diarios hemos pasado a facturar 70.000 euros al día". Y no se quedan ahí. La intención de la compañía es alcanzar los 30 locales a finales de año y entrar también en París.

La clave del crecimiento

De los 23 locales actuales, 18 son propios y 5 franquicias. Nieto señala que la empresa está en pleno proceso de recompra de esas franquicias para centralizar toda la gestión. Sí están estudiando un master franquicia, pero para abrir locales en Francia.

"Siempre hemos crecido con medios propios, no queríamos financiación bancaria", comenta la empresaria. Pero para llevar este ritmo, lógicamente, necesitaban mucho capital.

Un local de Brunchit en el madrileño barrio de Malasaña.

Hace dos años entraron los fondos Ion Ion y Grupo Hervaz, que actualmente son propietarios del 70% de la empresa, mientras que el 30% restante son de los socios fundadores.

Brunchit tiene 200 empleados, una cifra que se eleva a 250 en verano. Solo abren de 9:00 a 16:00, lo que da más flexibilidad desde el punto de vista laboral ya que los trabajadores están todos en turno de mañana.

"Queremos cerrar este año con 30 locales operativos, pero no se trata de crecer por crecer sino de tener un crecimiento orgánico y coherente, en locales y ubicaciones que cumplan con nuestro estándar", insiste la empresaria malagueña.

El éxito del brunch

Brunchit ha pivotado su estrategia sobre una propuesta de valor "360 grados" que prioriza la estética, la calidad artesanal y una experiencia saludable.

Los establecimientos son realmente bonitos y acogedores. La decoración, la música, el uso de colores específicos, los mensajes subliminales en el entorno... Todo está cuidado y medido. Hasta la vajilla de cerámica está hecha a mano en Portugal.

Uno de los platos que sirven en Brunchit.

Buscan una estética "instagrammable", que no solo esté buena la comida o la bebida sino que tenga un impacto visual. El menú está además alineado con la cultura del bienestar y el cuidado físico hasta el punto de que no venden casi alcohol.

"La moda es ser healthy, no beber alcohol. De hecho, hemos quitado la cerveza porque nadie la pide", afirma Nieto.

Integración

La fundadora y CEO de Brunchit asegura que en su empresa un foco importante son los proyectos sociales.

En este sentido, colaboran con Down Málaga y Down Madrid contratando a una persona con síndrome de Down por cada local con las mismas condiciones salariales.

También trabajan con Cruz Roja formando a personas que están en riesgo de exclusión. "Queremos inspirar a la plantilla y aportar valor a la sociedad, demostrando que la empresa no es solo generar beneficios sino un proyecto social sostenible", explica Nieto.