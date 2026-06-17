La Mariscá, el restaurante donde se come la mejor fritura de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Mariscá ha sido premiado como el restaurante con la mejor fritura malagueña en la tercera edición del concurso Fritos con Arte. El certamen, organizado por la Academia Gastronómica de Málaga, reunió a 14 establecimientos de distintos municipios de la provincia. El premio a la mejor fritura de boquerones fue para Marina Playa, de Rincón de la Victoria, por su autenticidad y esencia local. El público también votó, otorgando el premio a la mejor fritura malagueña a Los Delfines y a la mejor fritura de boquerones a La Escollera.

La fritura es mucho más que una receta en Málaga. Es una seña de identidad, una tradición que pasa de generación en generación y uno de los grandes reclamos de una gastronomía que vive uno de sus mejores momentos. Y ya tiene nuevo referente.

El restaurante La Mariscá, en la capital malagueña, ha sido distinguido con el premio a la Mejor Fritura Malagueña de la provincia en la tercera edición del concurso Fritos con Arte, organizado por la Academia Gastronómica de Málaga.

El establecimiento se ha impuesto a otros trece participantes de distintos municipios en una competición que busca reconocer la excelencia de uno de los platos más emblemáticos de la cocina local.

El certamen arrancó el pasado 1 de junio y culminó este martes con la entrega de premios celebrada en el restaurante Gutiérrez Puerto, en el Palmeral de las Sorpresas del Puerto de Málaga.

Mejor Fritura.jpeg

Además del reconocimiento a la mejor fritura de la provincia, el jurado otorgó el premio a la Mejor Fritura de Boquerones al restaurante Marina Playa, de Rincón de la Victoria, por una elaboración que destacó por representar la esencia y autenticidad de uno de los productos más ligados a la cultura gastronómica malagueña.

Una tradición convertida en patrimonio gastronómico

La Academia Gastronómica de Málaga impulsa este concurso con el objetivo de preservar la autenticidad de la fritura malagueña y reconocer a los establecimientos que mantienen viva una técnica culinaria que forma parte del patrimonio gastronómico de la provincia.

"La finalidad es preservar la autenticidad de un plato tan malagueño como una buena fritura, premiar a los establecimientos que apuestan por la calidad y difundir la excelencia de la gastronomía de Málaga y Andalucía", destacó el presidente de la institución, Manolo Tornay.

La entrega de galardones contó con la presencia de la diputada provincial Salomé Hidalgo y del secretario general provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, José María Bergillos Serrano.

Durante el acto, Hidalgo subrayó el valor de este plato dentro de la oferta turística y gastronómica de la provincia. "La fritura malagueña es mucho más que una receta; es patrimonio, identidad y un atractivo turístico que nos distingue dentro y fuera de nuestras fronteras", señaló.

La competición reunió a establecimientos de toda la provincia, desde Málaga capital hasta Marbella, Estepona, Torremolinos, Rincón de la Victoria o Vélez-Málaga.

Los participantes fueron Las Palmeras, La Recaleta, El Cabra Ovidio, Los Delfines y La Mariscá, en Málaga; Avante Claro, Marina Playa y Taberna Marinera La Victoria, en Rincón de la Victoria; Scama Guadalmina, en Marbella; La Escollera y El Palangre, en Estepona; Tropy, en Caleta de Vélez; y La Jábega y El Canarias, en Torremolinos.

Los favoritos del público

El concurso también reservó un espacio para la opinión de los comensales. A través de una votación popular realizada en la página web de la Academia Gastronómica de Málaga, los aficionados pudieron elegir sus frituras favoritas.

En esta categoría, el premio del público a la Mejor Fritura Malagueña fue para Los Delfines, en Málaga capital, mientras que el reconocimiento popular a la Mejor Fritura de Boquerones recayó en La Escollera, de Estepona.