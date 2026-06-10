El chef 'malagueño' Diego René competirá por representar a España en la Copa Jerez

Las claves

Las claves Generado con IA El chef Diego René López y el sumiller Jesús Rioboo competirán en la final nacional de la XII Copa Jerez representando al restaurante René de Málaga. Su menú 'Meridiano yodado: Alicante, Málaga, Jerez' explora la conexión entre territorios a través del mar, la salinidad y el vino. El equipo ganador representará a España en la final internacional de 2027, enfrentándose a equipos de otros siete países. La competición se celebra en Jerez de la Frontera, actual Capital Española de la Gastronomía, y reúne a más de 300 profesionales del sector enogastronómico.

El chef alicantino afincado en Málaga Diego René López, al frente de su proyecto gastronómico René, ha sido seleccionado como finalista nacional de la XII Copa Jerez, una de las competiciones de maridaje más prestigiosas del panorama internacional.

Junto al sumiller Jesús Rioboo, defenderá el próximo 16 de junio su propuesta en la final nacional que se celebrará en el Copa Jerez Forum & Competition, en el EIGO-Center de la Escuela de Hostelería de Jerez de la Frontera EIGO-Center (Escuela de Hostelería de Jerez).

El restaurante malagueño competirá con otros dos grandes equipos de la alta gastronomía española: Aleia** —representado por Jean Pierre Lapenna y Patricio Planells— y Monastrell* —con Víctor Duque y Nuria España— por representar a España en la final internacional de 2027.

Para esta final, el equipo de René presentará el menú Meridiano yodado: Alicante, Málaga, Jerez, una propuesta que explora el mar, la salinidad y la conexión entre territorios a través del vino.

El recorrido gastronómico comenzará con Matrimonio malagueño, armonizado con Fino Viña Corrales Pago Balbaína de Bodega San Francisco Javier. Como plato principal, se servirá un Wellington de rape maridado con Palo Cortado Solera Familiar de Gutiérrez Colosía. El cierre llegará con un flan de ñora con helado de caramelo salado, acompañado de Moscatel Pasas de Bodegas César Florido.

Más allá de la secuencia de platos, la propuesta plantea una lectura territorial donde cocina y vino funcionan como un mismo lenguaje creativo.

Un jurado de referencia internacional

La final contará con un jurado de primer nivel formado por la crítica de vinos de ABC Pilar Cavero, el sumiller formado en El Celler de Can Roca Robert Tetas —actualmente en Sobretablas junto a Camila Ferraro—, el embajador gastronómico del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez José Ferrer, y el chef jerezano con dos estrellas Michelin Juanlu Fernández.

El equipo ganador representará a España en la final internacional de 2027, donde se medirá con los vencedores de otros siete países.

La edición de este año se celebra en un contexto especialmente simbólico, con Jerez de la Frontera como Capital Española de la Gastronomía, lo que refuerza su papel como destino enogastronómico de referencia internacional.

En este escenario, la propuesta de René conecta Málaga con Jerez a través de una visión contemporánea del maridaje, entendido no solo como acompañamiento, sino como parte esencial del discurso gastronómico.

La Copa Jerez Forum & Competition reúne cada edición a más de 300 profesionales —chefs, sumilleres y enólogos— en torno a catas, ponencias y demostraciones, consolidándose como uno de los grandes foros internacionales del vino y la gastronomía.

El equipo vencedor tomará el relevo del proyecto Poncio by WM, ganador en la edición anterior, que logró el reconocimiento al mejor maridaje con entrante en 2025.