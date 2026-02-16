El nuevo brillo gastronómico de Málaga este 2026: cuatro restaurantes consiguen su primer Sol Repsol

Las claves nuevo Generado con IA Cuatro restaurantes de Málaga consiguen su primer Sol Repsol en la edición 2026: Back (Marbella), Promesa, Blossom y Tragatá Málaga (estos tres en la capital). Andalucía suma nueve nuevos restaurantes con un Sol Repsol, alcanzando un total de 77 galardonados en la guía: 60 con un Sol, 14 con dos Soles y 3 con tres Soles. El restaurante Back, dirigido por David Olivas, destaca por reinterpretar la cocina andaluza con creatividad y técnicas precisas. La Guía Repsol 2026 reconoce a 808 restaurantes en toda España, con 83 nuevas incorporaciones este año.

La Guía Repsol 2026 vuelve a situar a Málaga en el foco gastronómico nacional. Cuatro restaurantes de la provincia han conseguido su primer Sol, anunciados en una gala celebrada este lunes en Tarragona, con Lorena Castell y Jorge Ponce como presentadores.

Back, en Marbella, y Promesa, Blossom y Tragatá Málaga, en la capital, son las nuevas incorporaciones con un Sol en Málaga.

En el conjunto andaluz, la comunidad suma 9 nuevos con un Sol en esta edición. Además de los cuatro restaurantes malagueños, se estrenan Mare, en Cádiz; La Carboná, en Jerez; y Kinu Sevilla, en la capital hispalense. A ellos se añaden dos nuevos Dos Soles: Mesón Sabor Andaluz y Vandelvira.

Con estas distinciones, Andalucía alcanza los 77 restaurantes galardonados en la Guía Repsol 2026: 60 con Un Sol, 14 con Dos Soles y 3 con Tres Soles. La directora de la guía, María Ritter, ha subrayado que la organización mantiene “todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición”.

En el conjunto nacional, la Guía Repsol incorpora este año 83 nuevos Soles y alcanza un universo de 808 restaurantes distinguidos: 46 con Tres Soles, 173 con Dos y 589 con Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol.

Back

Dirigido por el chef David Olivas, este restaurante de Marbella (Calle Pablo Casals, 8) ofrece una cocina contemporánea que parte de la tradición andaluza para reinterpretarla con técnicas precisas y creatividad. Olivas ha consolidado aquí una propuesta donde el producto local y la técnica son protagonistas, lo que ha valido el reconocimiento con un Sol Repsol en la edición 2026 de la guía.

Promesa

Está liderado por el chef Julio Zambrana, quien rinde homenaje a la gastronomía malagueña y andaluza con un enfoque actual y productos de cercanía. Se sitúa en Avenida de Cánovas del Castillo, 1. La carta combina tradición local con toques contemporáneos, apostando por sabores auténticos.

Blossom

Blossom (Museo de Málaga, Plaza de la Aduana, s/n) es el proyecto del chef Emiliano Schobert, argentino afincado en Málaga. Su cocina fusiona técnicas y sabores variados, combinando creatividad con gran atención al detalle y a la temporada.

Tragatá Málaga

Tragatá Málaga (Alameda Principal, 3) es la extensión del conocido proyecto del chef Benito Gómez. Aunque la sede original está en Ronda, este espacio en la capital combina cocina tradicional con un enfoque contemporáneo, centrado en productos locales y sabores populares reinterpretados. La cocina del local cuenta con la influencia del equipo liderado por Gómez, reflejando su sello personal.