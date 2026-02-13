El pueblo de Málaga que acoge un mercado gastronómico dedicado al queso: más de 50 variedades y entrada gratuita

Las bajas temperaturas del invierno favorecen que los quesos tradicionales (especialmente los semicurados y curados) expresen mejor sus aromas, matices y texturas, convirtiendo el mes de febrero en un momento ideal para su consumo.

Así lo explican desde la Asociación Quesos de Málaga, que invitan a visitar uno de los eventos gastronómicos más importantes de este producto en la provincia. Se celebra en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce, en el municipio de Coín.

Este domingo 15 de febrero, este mercadillo gastronómico volverá a ser punto de encuentro para quienes valoran la calidad, la tradición y el sabor auténtico de los quesos de la provincia.

Así, en horario de 09.00 a 14.30 horas, el mercado en Coín reunirá a nueve destacadas queserías de la provincia: Cabraline, El Alcornocal, El Arquillo, El Pastor del Torcal, El Pastor del Valle, Flor Bermeja, La Hortelana, Rey Cabra y Santa María del Cerro, que presentarán al público más de medio centenar de variedades de quesos malagueños.

Todas ellas comparten una forma de elaboración basada en leche de cabra y oveja y en procesos artesanos vinculados al territorio, "dando lugar a una propuesta que pone en valor la diversidad, calidad y reconocimiento del patrimonio quesero de Málaga, con quesos premiados dentro y fuera de la provincia", apuntan.

Además de los quesos, el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce ofrece una selección de productos locales como frutas y verduras de temporada, panes artesanos, mieles, aceites y otros alimentos de proximidad.

Con entrada gratuita, el Mercado de Quesos de Málaga se celebra cada tercer domingo del mes (excepto en verano). Está organizado por la Asociación Quesos de Málaga y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Coín.