Este es el restaurante de Málaga en el que probar el cocido madrileño "a los tres vuelcos": la receta más tradicional

Las claves nuevo Generado con IA El restaurante La Máquina de Málaga celebra las Jornadas del Cocido Madrileño del 2 al 5 de febrero, ofreciendo la receta tradicional servida 'a los tres vuelcos'. Durante estas jornadas, el cocido se presentará siguiendo el ritual clásico: primero el caldo con fideos, luego los garbanzos con verduras y patatas, y finalmente las carnes y embutidos. La Máquina, junto a la Cofradía del Cocido Madrileño, impulsa la candidatura del cocido como Bien de Interés Cultural Inmaterial. El cocido madrileño pasará a formar parte del menú habitual de los jueves en La Máquina Málaga durante toda la temporada de invierno.

Durante el invierno, la gastronomía española destaca por sus tradicionales recetas de cuchara, ligadas a la memoria y al territorio. Entre todas ellas, el cocido madrileño destaca como uno de los más conocidos, un guiso que trasciende generaciones y que ahora encuentra en Málaga su hueco.

Este plato se podrá probar en su versión más tradicional en el restaurante La Máquina, que trae este sabor a su establecimiento de la capital malagueña en una semana especial: las Jornadas del Cocido Madrileño.

Del 2 al 5 de febrero, la receta se servirá en el restaurante respetando escrupulosamente el ritual clásico de los 'tres vuelcos', una liturgia que ha pasado de generación en generación. En primer lugar, un caldo limpio y reconfortante, acompañado de fideos finos, que prepara el paladar.

A continuación, los garbanzos con verduras frescas y patatas, cocinados lentamente hasta alcanzar el punto justo de melosidad. Como colofón, las viandas de carne y embutidos (morcillo, tocino ibérico, chorizo, morcilla, punta de jamón y la imprescindible pelota), según explican.

Más allá de la receta, el cocido es una forma de entender la mesa: compartir, conversar y disfrutar sin prisas. "En Málaga, La Máquina reinterpreta este clásico desde el respeto absoluto a la tradición, fusionando la hospitalidad madrileña con el estilo de vida mediterráneo en un entorno elegante y acogedor", detallan.

Este año, además, La Máquina, en colaboración con la Cofradía del Cocido Madrileño, aprovecha estas jornadas para impulsar activamente la candidatura del cocido madrileño como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC).

Cocido Madrileño con carne de La Maquina.

Esta iniciativa busca proteger no solo la receta, sino también el legado histórico, social y cultural que este plato representa para la identidad española.

"Queremos que nuestros clientes en Málaga vivan la experiencia real del cocido, tal y como se ha servido durante generaciones, apoyando una tradición que merece ser protegida", señala Javier Rueda, CEO de Restaurantes La Máquina.

Además, durante toda la temporada de invierno, cada jueves el cocido madrileño pasará a formar parte de la propuesta gastronómica habitual de La Máquina Málaga, convirtiéndose en una cita semanal.