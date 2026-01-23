Pez Lola representará a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Madrid Fusión este lunes
Llevará su tapa “Croque Gamba Style”, tras ganar la ruta “Sentir Málaga Tapa a Tapa”.
La Taberna Pez Lola representará a Málaga en la final del Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026 en Madrid Fusión.
El evento se celebrará los días 26 y 27 de enero en IFEMA y reunirá a ganadores de concursos provinciales y autonómicos de toda España.
Pez Lola logró su pase gracias a su tapa 'Croque Gamba Style', que reinventa la croqueta con gamba, mejillón, calamar y tartar de gamba blanca malagueña.
El jurado que seleccionó la tapa ganadora en Málaga estuvo compuesto por los chefs Diego Gallegos y José Carlos García, ambos con estrella Michelin.
La Taberna Pez Lola será la representante de la provincia de Málaga en la gran final del Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026, que se celebra en Madrid Fusión.
El certamen tendrá lugar los días 26 y 27 de enero en IFEMA, en el marco del congreso gastronómico Madrid Fusión, donde se darán cita los ganadores de concursos provinciales y autonómicos de todo el país.
Pez Lola obtuvo su pase al campeonato tras imponerse en la Gran Final de la Ruta de la Tapa “Sentir Málaga Tapa a Tapa”, organizada por MAHOS con la colaboración de Cervezas San Miguel, con su propuesta “Croque Gamba Style”.
La tapa ganadora reinterpreta la croqueta clásica con una croqueta de gamba, mejillón y calamar, con bechamel enriquecida con fumet de gamba y carabinero, coronada con tartar de gamba blanca malagueña.
El bocado se completa con cebolla encurtida y una vinagreta característica que aporta frescura y complejidad, evocando la tradición gastronómica marenga y los sabores del mar de Alborán en una sola creación.
El jurado que eligió la tapa en la final celebrada en la Fábrica de Cervezas San Miguel estuvo integrado por los cocineros Diego Gallegos (Sollo, 1 estrella Michelin) y José Carlos García (JCG, 1 estrella Michelin).
En Madrid Fusión, los participantes deberán elaborar sus propuestas en directo ante un jurado experto y público profesional, que valorará aspectos como sabor, originalidad, adecuación al formato tapa y uso de producto local.
El Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos, organizado por Hostelería de España e integrado en el programa de Madrid Fusión, está considerado el principal certamen nacional dedicado a la tapa y el pincho.