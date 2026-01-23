Pez Lola representará a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Madrid Fusión este lunes

Las claves nuevo Generado con IA La Taberna Pez Lola representará a Málaga en la final del Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026 en Madrid Fusión. El evento se celebrará los días 26 y 27 de enero en IFEMA y reunirá a ganadores de concursos provinciales y autonómicos de toda España. Pez Lola logró su pase gracias a su tapa 'Croque Gamba Style', que reinventa la croqueta con gamba, mejillón, calamar y tartar de gamba blanca malagueña. El jurado que seleccionó la tapa ganadora en Málaga estuvo compuesto por los chefs Diego Gallegos y José Carlos García, ambos con estrella Michelin.

La Taberna Pez Lola será la representante de la provincia de Málaga en la gran final del Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026, que se celebra en Madrid Fusión.​

El certamen tendrá lugar los días 26 y 27 de enero en IFEMA, en el marco del congreso gastronómico Madrid Fusión, donde se darán cita los ganadores de concursos provinciales y autonómicos de todo el país.​

Pez Lola obtuvo su pase al campeonato tras imponerse en la Gran Final de la Ruta de la Tapa “Sentir Málaga Tapa a Tapa”, organizada por MAHOS con la colaboración de Cervezas San Miguel, con su propuesta “Croque Gamba Style”.​

La tapa ganadora reinterpreta la croqueta clásica con una croqueta de gamba, mejillón y calamar, con bechamel enriquecida con fumet de gamba y carabinero, coronada con tartar de gamba blanca malagueña.​

El bocado se completa con cebolla encurtida y una vinagreta característica que aporta frescura y complejidad, evocando la tradición gastronómica marenga y los sabores del mar de Alborán en una sola creación.​

El jurado que eligió la tapa en la final celebrada en la Fábrica de Cervezas San Miguel estuvo integrado por los cocineros Diego Gallegos (Sollo, 1 estrella Michelin) y José Carlos García (JCG, 1 estrella Michelin).​

Así es la tapa que lleva Málaga al concurso nacional.

En Madrid Fusión, los participantes deberán elaborar sus propuestas en directo ante un jurado experto y público profesional, que valorará aspectos como sabor, originalidad, adecuación al formato tapa y uso de producto local.​

El Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos, organizado por Hostelería de España e integrado en el programa de Madrid Fusión, está considerado el principal certamen nacional dedicado a la tapa y el pincho.​