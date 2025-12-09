Jesús Jiménez, el joven que ha conquistado Europa con una pizza que “sabe a mar” y arrasa en Alhaurín de la Torre

Las claves nuevo Generado con IA Jesús Jiménez, de 28 años, ha sido coronado supercampeón de Europa en pizza contemporánea tras ganar en el campeonato de Maspalomas. Su pizzería Massa, ubicada en Alhaurín de la Torre, se ha convertido en un referente gracias a su creatividad y uso de ingredientes locales y de temporada. Destaca por fusionar la tradición italiana con productos españoles, creando recetas únicas como la pizza Perla, que conquistó al jurado por su intenso sabor a mar. Desde joven ha destacado en competiciones, acumulando varios títulos nacionales y europeos, y sigue innovando en masas y combinaciones de sabores.

La voz de Jesús Jiménez suena al otro lado del teléfono en un hueco que ha sacado entre la vorágine de trabajo de su pizzería, Massa, en Alhaurín de la Torre. A sus 28 años, es sin duda el rey malagueño de las pizzas y acaba de convertirse en campeón de Europa en la categoría de pizza contemporánea y como supercampeón del campeonato celebrado en Maspalomas a finales de noviembre.

Su historia empezó mucho antes de abrir su propio local. Con trece años quedó segundo de Andalucía en acrobacias de masa y, desde entonces, ha caminado por el mundo de las competiciones como si estuviera en su propia casa. A los veinticinco ya era subcampeón de España con la pizza Otoñal, una de las que mantiene en la carta de Massa, que lleva una base de bechamel casera trufada, burrata fior de latte 100%, tomate semiseco, foie y champiñones.

Entre medias, Jesús participó en el concurso de acrobacias de Telepizza e Ibai, grabó anuncios para marcas como KFC y viajó hasta Madrid para un spot del Mundial de pizza en el que compartió escena con Benzema. Y todo eso antes de tener su propio proyecto.

Massa abrió el 18 de diciembre de 2023. En apenas dos años se ha convertido en una especie de laboratorio personal, un espacio donde desarrolla pizzas de autor, masas vivas y una carta que cambia cada seis meses con la que sus clientes no se aburren precisamente.

Mantiene los clásicos, desde la margarita a la carbonara, pero la otra mitad del menú está dedicada a su creatividad. Trabaja con tres harinas y dos prefermentos para conseguir una masa napolitana contemporánea de bordes altos y muy ligeros. Ahora investiga también nuevas fórmulas con germen de trigo tostado, porque su idea es que todo esté en constante evolución: desde las masas a las salsas.

Tiene muy clara su forma de trabajar. No concibe su día a día en la pizzería sin utilizar producto de temporada y evita los ingredientes que no sean locales. Si las verduras no están en su estación en España, no entran en la pizzería, eso está claro. Sustituye ingredientes tradicionales italianos por equivalentes españoles para reforzar su identidad, como la panceta ibérica curada en sal en lugar de guanciale, lacón asado a la leña de Prolongo en lugar de prosciutto cotto, y chorizo picante de León en lugar de peperoni. Jesús busca una fusión honesta entre Italia y España. El equilibrio perfecto.

La última competición europea, celebrada en Maspalomas, en Canarias, fue un desafío desde el inicio. No podía viajar con masa ni productos elaborados, así que aterrizó sin nada aparentemente preparado. Recorrió la isla buscando proveedores y formuló nuevas masas con harinas y maquinaria que no eran las suyas. "Nuestros propios productos no pasaban en el avión, al igual que nuestra masa, ni productos cocinados. Tuvimos que ir a Canarias con todo por hacer. Un auténtico show", recuerda.

Aun así, presentó tres pizzas impecables que le llevaron a convertirse en el supercampeón del torneo, ya que consiguió la mejor media en las tres categorías existentes: la romana clásica, la napolitana tradicional, la napolitana contemporánea.

En la categoría romana elaboró una pizza cárnica que llamó la burguesa. "Esta es un éxito en Massa y quise llevar un poquito de mis clientes al campeonato", dice. Llevaba una base de mozzarella y queso de cabra, un chutney casero de pimiento rojo y tomate cherry, morcilla de Burgos y una terminación de brotes de rábano daikon que añadían un toque agrio y picante. “Quedó muy bonita, muy bien hecha”, destaca.

Para la napolitana presentó una margarita construida a partir de cinco tipos distintos de tomates de Canarias. La salsa de base se hizo con cherry asado, y sobre ella colocó cherry amarillo, tigre y pera, también asados y confitados. Añadió burrata, sal, pimienta y esferificaciones de aceite de oliva y de tomate. La propuesta gustó especialmente por la limpieza de sabores y la potencia del conjunto.

La tercera pizza fue la pizza Perla, que marcó su paso por la competición. Se trata de la napolitana contemporánea con la que logró el primer puesto europeo. La elaboró con una masa multicereal de diez cereales y una base combinada de cherry asado y fumet de marisco muy reducido. "Es importante decir que esta que ganó llevaba la misma composición de harina que utilizo en el local, en Massa", añade.

Encima colocó burrata abierta, un tartar de quisquilla macerado en ponzu, aceite de oliva y sal, esferificaciones de yuzu, ralladura de lima y un aceite de quisquilla elaborado con las cabezas y cáscaras del propio marisco para extraer todo su colágeno. “Sabía completamente a mar, era una explosión”, explica. Gracias al conjunto de las tres pizzas consiguió también el triunfo en la categoría de supercampeón, que distingue al pizzero más completo del certamen.

Su palmarés es contundente, tanto, que ya se le van de la cabeza todos los trofeos que ha ganado: segundo de España en 2023, primero en 2024, cuarto en 2025 y dos primeros de Europa en 2025. Todo esto es una gran carta de presentación de su pizzería, ubicada en el número 42 de la avenida del Mediterráneo de Alhaurín de la Torre.

Con veintiocho años, Jesús mantiene intacto su impulso competitivo y siente que apenas está empezando. “A mí lo que me gusta de competir es ir a demostrar lo que sabemos”, repite. Y mientras lo dice, continúa trabajando, al menos en su cabeza, en nuevas masas, ideas y sabores. En su cocina, igual que en su trayectoria, todo está siempre en constante movimiento.