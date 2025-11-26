Así se come en Palodú, la nueva estrella Michelin de Málaga: dos menús y servicio para 24 comensales

Málaga celebra un nuevo hito en su escena gastronómica: Palodú, el restaurante liderado por Cristina Cánovas y Diego Aguilar, ha obtenido su primera estrella Michelin en la Gala Michelin 2026, celebrada este martes en Sohrlin Andalucía.

Lo que hoy es Palodú comenzó hace más de una década como un pequeño gastrobar en Teatinos. Cristina y Diego buscaban un espacio para experimentar con sabores, técnicas y productos locales, siempre desde la pasión por la cocina y la cercanía con sus clientes.

Con los años, su proyecto ha evolucionado consolidando un estilo propio que combina la creatividad contemporánea con el respeto absoluto por la despensa malagueña.

En 2023, Palodú dio un salto significativo al trasladarse al centro de Málaga, en la calle Sebastián Souvirón, cerca del histórico Mercado de Atarazanas.

Allí, el restaurante amplió su propuesta gastronómica, manteniendo un aforo reducido de 24 comensales.

Palodú se define por su concepto de "cocina dual", donde Cristina y Diego dirigen juntos la propuesta gastronómica, compartiendo la creación de cada plato y el desarrollo del menú.

Esta filosofía se refleja en una cocina libre, honesta y centrada en la despensa, que apuesta por productos locales, de temporada y de proximidad, apoyando pequeños productores y mercados de Málaga.

"Este reconocimiento es mucho más que un símbolo; es la confirmación de un sueño construido con paciencia, pasión y mucho respeto. Cada plato que sale de nuestra cocina lleva la esencia del mercado local, la técnica que aprendimos y, sobre todo, mucho de Cristina y Diego o de Diego y Cristina", han comentado los chefs en una publicación en Instagram, tras conocerse el premio.

Menús

Palodú ofrece actualmente dos menús degustación, diseñados para que cada comensal experimente la esencia de su cocina:

Menú Palodú : Es la experiencia más completa, con tres aperitivos, nueve pases principales y tres postres . Este menú tiene un coste de 130 euros por persona, con una opción de maridaje de vinos por 75 euros. "La propuesta completa de Cris y Diego. Un recorrido por su cocina, sus vivencias y experiencias", según se detalla en su web.

Menú Alcazul: Una versión más breve, pensada para quienes buscan una experiencia más ligera, pero igualmente cuidada y representativa del estilo de Palodú. Cuenta con tres aperitivos, siete pases principales y dos postres. Este menú tiene un coste de 110 euros p.p. Tiene a su disposición una opción de maridaje de vinos por 65 euros.

Entre los platos más destacados, se incluyen creaciones que combinan mariscos frescos con toques inesperados, verduras locales transformadas en texturas delicadas y postres que equilibran técnica y emoción.

Antes de su primera estrella, Palodú ya había sido reconocido con un Sol Repsol en 2024 y recomendado por la Guía Michelin.