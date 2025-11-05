El nuevo festival gastronómico solidario de Málaga: entrada a 15 euros con dos bebidas y tapa elaborada por chefs Michelin

Las claves nuevo Generado con IA El Festival Gastronómico solidario de Málaga se celebrará el sábado 8 de noviembre en la Plaza de Toros de La Malagueta, con entrada a 15 euros que incluye dos bebidas y una tapa gourmet de chefs Michelin. El evento contará con la participación de reconocidos restaurantes de la provincia y la recaudación se destinará a ASAEC y comedores sociales de la ciudad. La cita forma parte del 'Málaga Gourmet Tour', un programa de actividades gastroculturales impulsado por la Academia Gastronómica de Málaga como antesala de la Gala Michelin 2025. Durante un mes, Málaga ofrecerá rutas gastroculturales y exposiciones, como 'Beyond the Star' en la calle Larios, para destacar la alta cocina local y su patrimonio cultural.

La celebración de la Gala Michelin este 2025 en Málaga ha traído consigo toda una programación previa de actividades y eventos gastronómicos para todas las edades. Este fin de semana, la alta cocina se acerca al gran público en la Plaza de Toros de La Malagueta, con un festival solidario en el que se podrán degustar platos de los chefs más reconocidos de la provincia.

El Festival Gastronómico se celebrará este sábado 8 de noviembre, entre las 12.00 y las 22.00 horas, con música en directo. Todo lo recaudado irá destinado a ASAEC, Asociación Solidaridad Asistencial en Compañía y otros comedores sociales solidarios de la ciudad de Málaga.

La entrada solidaria tendrá un precio de 15 euros e incluirá dos bebidas y una tapa gourmet elaborada por chefs Michelin. La cita estará amenizada por música en vivo de DJ Javilón, Un buen indie, Super8 y Anna Milman.

Los restaurantes que participarán en el festival son los siguientes: La Cosmo, Promesa, Hacienda Alakran, Chinchín Puerto, Los Marinos José, Cávala, Alaparte, Skina, Sarmiento, Leña Marbella, Beluga, La Pérgola, Candado Golf, Base 9, Tragatá, José Carlos García, La Recaleta, La Taberna de Mike Palmer, El Chiringuito de Sedella y Doña Francisquita.

Esta cita forma parte de 'Málaga Gourmet Tour', un completo programa de actividades gastroculturales, promovido por la Academia Gastronómica de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, Turismo y Planificación Costa del Sol, Gusto del Sur y Sabor a Málaga, entre otras entidades públicas y privadas, y diseñado como la gran antesala cultural y gastronómica de la Gala de la Guía Michelin España 2026, que se celebrará en Málaga el próximo 25 de noviembre.

Tal y como ha explicado Manolo Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, durante cerca de un mes, entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre, Málaga pondrá en valor su excelencia culinaria, su patrimonio cultural y el talento de sus profesionales a través de tres acciones principales que buscan “democratizar la alta cocina y acercarla a ciudadanos y visitantes”.

El programa de actividades se ha iniciado con la exposición 'Beyond the Star',que tiene como escenario la calle Larios, entre el 24 de octubre y el 10 de noviembre. De esta forma, la calle principal de la ciudad se ha transformado en un recorrido fotográfico y sensorial con 22 Mupis o soportes dedicados a una selección de restaurantes de alta calidad de la provincia.

Por otra parte, entre el 10 y el 24 de noviembre, la provincia acogerá más de 36 rutas de experiencias gastroculturales que invitarán a descubrir Málaga a través de la fusión entre la alta cocina malagueña y el patrimonio artístico, cultural y natural.