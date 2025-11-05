Abre en Málaga el primer local de tartas de queso japonesas: 15 cm de diámetro, medio kilo y un precio de 13,90 euros

Las claves nuevo Generado con IA Abre en Málaga el primer local dedicado exclusivamente a las tartas de queso japonesas, conocidas como 'cotton cheesecake', bajo el nombre Momoko Cotton Cheesecake. El establecimiento ofrece tartas artesanales de 15 cm de diámetro y 500 gramos, a un precio de 13,90 euros, con producción diaria y limitada. La tarta destaca por su textura ultraligera y aireada, menor dulzor y aporte calórico respecto a las versiones occidentales, y su receta es 100% artesanal basada en la original japonesa. La receta japonesa, creada en los años 60 por el chef Tomotaro Kuzuno, utiliza queso crema, huevos, mantequilla, azúcar, harina y leche, y se caracteriza por su esponjosidad gracias a las claras montadas y la cocción al baño maría.

Las tartas de queso japonesas, llamadas 'cotton cheesecake' se han convertido en uno de los dulces más virales de los últimos tiempos. Tras conquistar ciudades como Nueva York, Londres o Madrid, llegan por primera vez al centro de Málaga.

El primer local dedicado exclusivamente a las tartas de queso japonesas ha abierto sus puertas en la calle Andrés Pérez, 4, con el nombre de Momoko Cotton Cheesecake.

Este establecimiento ofrece tartas artesanales de 15 centímetros de diámetro y 500 gramos a un precio de 13,90 euros, y hace elaboraciones diarias pero limitadas.​​

La tarta de queso japonesa, o "cotton cheesecake" (por su textura blanda similar al algodón) se distingue por ser ultraligera y aireada, similar a un suflé, un flan o un bizcocho de ángel.

​Momoko Cotton Cheesecake apuesta por una elaboración 100% artesanal, respetando la receta original de Japón.

Este postre es menos dulce y calórico que las versiones tradicionales occidentales, y se ha hecho muy viral en redes sociales.

La base de la tarta son ingredientes sencillos: queso crema, huevos, mantequilla, azúcar, un poco de harina y leche.

Las claras de huevo se montan a punto de nieve, lo que confiere su textura esponjosa. Se hornea al baño maría y a baja temperatura, logrando que la miga sea húmeda, muy tierna y con ese característico temblor al tacto.

La receta fue creada en los años 60 por el chef japonés Tomotaro Kuzuno, quien se inspiró en una tarta de queso alemana llamada Käsekuchen tras un viaje a Berlín. Decidió adaptar la receta con menos queso y azúcar para lograr un toque más suave.

Este local malagueño abre de lunes a viernes de 16.00 horas a 20.00 horas, y los sábados de 14.00 horas a 20.00 horas, enfocado en el público que busca una merienda especial o un postre diferente después de comer.