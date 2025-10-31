Dónde comer en Málaga según Carlos Navarro, chef y asesor gastronómico

Nuevo recorrido por la gastronomía de la provincia y los restaurantes con buena comida y bebida. En esta ocasión lo hacemos de la mano de Carlos Navarro, chef y asesor gastronómico.

Navarro abandonó su trabajo de informático y se dedicó en exclusiva a la cocina japonesa, su gran pasión. Este nuevo proyecto le llevó a ser finalista del Campeonato del Mundo de Sushi de 2016 celebrado en Tokio. Hoy en día, es la cara visible de su propia firma, que cuenta con 15 empleados y que trabaja para diferentes restaurantes de la provincia y de otras zonas de España.

El chef ofrece en sus recomendaciones una ruta gastronómica por restaurantes de Málaga capital y Marbella con una gran variedad de estilos.

Desayunar en Casa Aranda

Navarro elige Casa Aranda para desayunar unos tradicionales churros "temprano por la mañana, cuando aun sientes el fresco". Como segunda opción, también apuesta por el chiringuito Antonio, en la senda litoral frente al mar, "viendo como el amanecer tiñe con su luz anaranjada todo el paisaje al salir el sol por el horizonte".

Tomar el aperitivo en el Mercado Central de Málaga

"Siempre me ha gustado picar algo rápido en los puestos del Mercado Central de Málaga, que ofrecen el género más fresco con elaboraciones ricas y sencillas, con su copita de vino en un entorno bullicioso e informal", explica el chef.

Comer en La Antxoeta

Para almorzar, Navarro elige La Antxoeta. "Degustar la refinada carta de Pablo Caballero que nos ofrece texturas, sabores y presentación de cocina casera elevada a la máxima expresión, homenaje a toda una vida recorriendo la cocina mediterránea", asegura.

Copear en The One

Por la tarde, el chef recomienda The One de Amare Beach Club, "con sus privilegiadas vistas a la bahía, disfrutando de su atardecer con una copa y sus snacks" o Edge, en el Hotel Fuerte de Marbella.

Cenar en Nosso

A la hora de cenar, Navarro elige Nosso, en Marbella. "Un entorno mágico disfrutando de la carta de Gema González y, como no, de un magnífico sushi. Si estás enamorado, este es el sitio", cuenta el chef.